中壢國宅活動中心缺錢修繕 市府回應了

桃園市議員謝美英（左2）點出精忠國宅活動中心管理維護問題，希望不要讓老舊社區陷入屋老、人老「雙老」困境。（記者李容萍攝）

2023/03/01 21:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區內壢後站有許多國宅年久失修，陷入屋老、人老「雙老」困境，其中，精忠社區2樓活動中心天花板、冷氣管線漏水，曾發生社區長者滑倒就醫，壁癌嚴重，無障礙電梯也因安全檢查卡關沒人敢使用，住戶近日向市議員謝美英陳情，希望市府能協助修繕。

對此，市府住宅發展處長莊敬權今天（1日）說，桃園各地國宅興建年代不同，完工時絕大多數管委會爭取維管活動中心，相關設施點交給管委會，後來發現管理品質良莠不齊，曾於2009年發文詢問各國宅管委會維管意願，當時僅陸光三村二期同意交還由在地龜山區公所管理，之後國宅活動中心維修管理及衍生出的經費，理應由管委會自行承擔。

不過，當地莊敬里長劉邦茂認為，精忠國宅社區2樓活動中心產權屬於住宅發展處，維管部分雖然交由社區管委會，但因早年建造瑕疵及長期維管不善，樓頂排水差，長年來下雨滲透到2樓室內，造成牆壁、地板滲水，曾經有長輩因地板溼滑跌倒就醫。住宅發展處後來裝設無障礙電梯，如今沒人敢使用，活動中心形同蚊子館，住戶只希望市府能協助整理爛攤子。

謝美英也說，桃園各國宅興建至今有20年以上的歷史，相關活動中心管理維護是普遍問題，尤其整修工程經費動輒數百萬元，管委會無力負擔，她認為，未來修繕完成後應移交給區公所管理，並制定國宅活動中心使用管理辦法，才能根本解決問題。

莊敬權則說明，早年點交出去的建築空間與相關設備都是完好的，若管委會後續無力維管想回歸民政系統，前提是要修繕完成才能辦理移交。精忠國宅於2000年興建完成，總共779戶，共撥付管理維護基金約7600萬元，活動中心約2009年6月點交予管理委員會，當時明訂管理委員會應自行負責維護及使用管理，不可向市府請撥管理維護經費（如水、電、管理、清潔、維護及維修費用）。住戶的陳情，住宅發展處會視管理委員會所需事項儘力協助，只是現階段管理委員會本身仍須負責管理維護權責。

桃園市議員謝美英（左2）會勘精忠國宅活動中心。（記者李容萍攝）

中壢精忠國宅活動中心冷氣管線漏水，地面溼滑。（記者李容萍攝）

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