獨家》台北監獄「手機門」詭譎 已查扣逾十支 桃檢追查人謀不臧

台北監獄爆發手機門事件，監獄風雲詭譎，桃園地檢署已分案查扣手機保全證據。（資料照）

2023/03/01 21:05

〔記者余瑞仁／桃園報導〕法務部矯正署台北監獄驚傳收容人夾藏智慧型手機違規使用，獄方接獲密報主動搜索2個舍房，查獲了8支手機。獄方對外指稱調查發現手機是因檢查疏漏才被以包裹夾帶蒙混入監，但桃園地檢署接獲檢舉，直指幕後疑有進入戒護區免受檢查的高層管理人員涉嫌夾帶，且有人掩護將訊號遮蔽器與偵測器關掉，根本是結構性犯罪。

法務部矯正署台北監獄上月驚傳2個舍房至少有7名收容人，在舍房夾藏智慧型手機違禁品使用，北監戒護科接獲檢舉於2月10日「大地震」查房，將部分收容人區隔後進行安全檢查，起出8支手機；獄方對外指稱調查發現手機是透過包裹夾帶，因檢查疏漏才被蒙混夾帶入監。

然而桃園地檢署接獲檢舉直指北監受刑人包裹都採逐件由收容人當面確認收受後拆封檢查，不可能夾藏體積明顯的智慧型手機，更指幕後有進入戒護區免受檢查的高層管理人員涉嫌夾帶，且有人掩護將訊號遮蔽器與偵測器關掉，否則手機根本無法使用，認為是結構性犯罪。

包裹檢查採「逐件拆驗」 難夾帶入監

對此，桃園地檢察署檢察長俞秀端下令肅貪組檢察官分案偵辦，檢察官近日指揮廉政署人員前往台北監獄查扣相關手機保全證據，發現陸續查獲的違禁品手機已多達十餘支，並深入調查北監包裹檢查流程、收受紀錄，同時調查北監相關人員進戒護區的安全檢查程序等，「手機門」的監獄風雲案情人謀不臧，檢廉正積極調查偵辦中。

據了解，檢方接獲熟悉監獄內情人士檢舉指出，台北監獄的包裹檢查程序，實務上採「逐件拆驗」，管理人員對寄給收容人的每一件包裹，必須點名確認收件人是否願意收受，若願意收受，即當面拆開查驗內容物，一旦檢查出夾帶違禁品，才能追究責任。在此前提下，若非拆驗人員包庇，幾乎可以排除體積可謂不小的智慧型手機透過包裹夾帶入監。

關遮蔽器、偵測器才能用手機 疑有共犯

檢舉人士直說，進入北監戒護區的中央管理人員，只有對提籃子進入戒護區的教誨師不會實施檢查，非常可能因此衍生弊端，而且手機夾帶入監如果遮蔽器沒被關掉，根本收不到訊號、無法使用，監所內除了遮蔽器還另有偵測器，沒關閉的話，有人使用手機也會被偵測到，從手機夾帶到提供訊號掩護，這不是一個人可以完成，而是共犯結構使然。

一名北監退休管理員向本報指出，北監因早期曾有收容人在監獄內與其他收容人結怨，因此透過他人從外寄送違禁品包裹給仇家，以此加以陷害，事件釐清後，北監實務上的包裹檢查收受、檢查程序就開始確認收件人是否願意收受包裹，收容人簽名收受後即進行當面拆驗，倘若驗出夾帶違禁品就須承受責任；該退休人士說，包裹拆驗是教區門口公開進行，難有包庇空間。

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