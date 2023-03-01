騎士車禍重傷昏迷有2身障兒要養 妹痛訴對方酒駕不聞不問

古姓男子駕車從巷口欲左轉民權路三段路口時，與吳姓男子騎乘機車發生碰撞，雙方均受傷。（記者李容萍翻攝）

2023/03/01 17:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區民權路三段411巷口，上月22日上午7點發生1輛豐田黑色轎車與機車擦撞事故，68歲古姓男子駕車從巷口欲左轉民權路三段路口時，與44歲吳姓男子騎乘機車發生碰撞，因撞擊力道猛烈造成機車變形，吳男因重傷送醫還在加護病房觀察治療，古男也因受傷治療中，警方尚未製作相關筆錄。

時隔7天，吳男的妹妹今日前往中壢警分局中壢交通中隊盼警方代兄討回公道，她說，哥哥是中低收入戶也是家中經濟支柱，當時是早上要去上班而發生車禍，家中還有2名分為15、17歲的身心障礙女兒要養，家人後來得知對方酒駕，且事發後不聞不問，相當氣憤。

吳男的妹妹也說，據家人了解，事故發生後對方肇事駕駛下車查看一度叼著1根菸，後來哥哥因為傷勢嚴重，當下連轉診費用都付不出來，幸好醫院願意讓他們先積欠相關費用，而哥哥昏迷了5天才醒來，全身都是傷，且對方酒駕，得到的回應卻是對方年紀大、沒錢也沒辦法負責任，讓家人無法接受，對方駕駛行為實在可惡。

對此，中壢警分局中壢交通中隊小隊長謝光杰表示，古男2月22日上午7點許駕車於民權路三段411巷，行經民權路三段路口處左轉時，與吳男騎乘的普通重型機車發生碰撞，造成雙方駕駛均有受傷。警方到場後立即協助將2名傷者送醫，並對雙方駕駛實施酒測，其中古姓男子酒測值為0.43，全案依公共危險、過失傷害罪嫌等偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

古姓男子駕車從巷口欲左轉民權路三段路口時，與吳姓男子騎乘機車發生碰撞，雙方均受傷。（記者李容萍翻攝）

古姓男子駕車從巷口欲左轉民權路三段路口時，與吳姓男子騎乘機車發生碰撞，雙方均受傷。（記者李容萍翻攝）

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