船長控工作船絞斷18萬漁網 中油︰若屬實會賠償

楊姓船長控訴，中油工作船昨天駛入漁區造成要價18萬元的漁網毀損後，揚長而去。（楊姓船長提供）

2023/03/01 14:45

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市楊姓船長控訴，昨天中午他在距永安漁港1.3海浬處準備將漁獲打撈上岸，突有中油工作船從旁經過，將其要價18萬元的漁網絞斷，他痛批該處非工作船航道，且當時也無警戒船在旁警戒，砲轟「就是高速公路有腳踏車騎上來，根本躲不了」。中油對此表示正了解狀況中，若確定是工作船造成漁網損壞，會負起賠償責任。

談到昨天漁網被絞斷的過程，楊姓船長仍憤憤不平。楊男表示，他昨天上午8點多出海至距永安漁港1.3海浬處架漁網，準備捕獲白鯧、黃魚等漁獲，約中午12點多時，他先把內網打撈上岸，殊不知有工作船無預警靠近，雖然他想盡快把外圍漁網收起，但漁網已被絞斷，沉入海裡。

楊姓船長不滿，工作船的航道是在3海浬處，他的漁區是在1.3海浬處，先前召開協調會時，中油已允諾不會把工作船開進漁區，豈料，昨天中油工作船不僅駛入漁區，且一旁也沒有警戒船警戒。

楊姓船長氣憤表示，若是自己把漁網放在工作船的航道上被破壞，會自認倒霉，但他是把漁網放在自己的漁區內，中油的工作船又不信守承諾把船開進漁區，造成漁網受損，也讓他無功而返。

事發後，楊男向海巡署北部分署第八岸巡隊永安漁港安檢所報案，安檢所也派勤務艇至現場了解，楊男昨天下午至安檢所完成報案程序，領取報案三聯單。楊男透露中油欲跟他私下和解，但他已回絕「明明就是他們的錯，我為什麼要和解」？今天下午由中壢區漁會與中油協調後續賠償事宜。

中油對此則表示，昨天觀塘海域確實有工作船在作業，但詢問外包工作船長，對方回報並沒有絞斷漁網情事。中油表示，目前還在了解事情發生經過，若確認是工作船造成漁民漁網毀損，會負起賠償責任。

楊姓船長控訴，中油工作船昨天駛入漁區造成要價18萬元的漁網毀損後，揚長而去。（楊姓船長提供）

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