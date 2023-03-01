牛煦庭宣布參選立委 點名林飛帆共同接受民意試煉

市議員牛煦庭宣布參選立委，並點名民進黨前副秘書長林飛帆共同接受民意試煉。（記者謝武雄攝）

2023/03/01 14:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕上月初才恢復國民黨權的桃園市議員牛煦庭，今天宣布爭取桃園市第一選區（龜山、蘆竹、桃園區大檜溪15里）立委黨內提名，並點名同為太陽花世代的民進黨前副秘書長林飛帆共同接受民意試煉。

對於外界質疑牛煦庭是為了選舉才加入國民黨，對此牛表示，他並沒有退黨，只是恢復黨權而已，事實上，國民黨已經三度請他恢復黨籍，考量區域立委選舉是兩黨對決，所以恢復國民黨籍，參加黨內初選。

前國民黨主席、立法委員江啟臣也以影片聲援牛煦庭，強調牛是他政大外交系學弟，是國民黨難得新生代戰將，第一選區是國民黨的艱困選區，更需要新生代投入選戰，期許牛煦庭全力以赴、替藍軍贏回一席立委。

牛煦庭也提到，立法委員鄭運鵬參選2022年桃園市長時，林飛帆就擔任政策平台召集人，也規劃補選立委，加上林飛帆被喻為是太陽花「學運英雄」，是民進黨重點栽培的「青年旗手」，也是他英國倫敦政經學院學弟，兩人代表年輕世代，共同接受民意試煉。

牛煦庭也提出競選立委的三大目標，第一、「國際視野、在地服務」，第一選區需要具有論述能力、貼近基層，高品質立法委員；第二、加速落實地方建設，前市長鄭文燦任內，對於龜山、蘆竹建設，開出許多支票，未來更需要立委協助新市府爭取中央資源；第三、追求社會公平正義，平抑房價炒作、確保食安與物價穩定、讓弱勢勞工不再血汗，實踐太陽花世代真正的期待和價值。

目前欲在第一選區（龜山、蘆竹、桃園區大檜溪15里）參選立委者，國民黨部分除牛煦庭外，還有市議員詹江村、前議員褚春來等人，至於民進黨部分，則有前議員郭麗華、前立委黃適卓已經表態。

市議員牛煦庭宣布參選立委，並宣布三大競選主軸。（記者謝武雄攝）

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