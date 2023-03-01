擺脫難玩惡名 張善政推觀光會報、金牌好棧

桃園市長張善政今在市政會議上宣布成立跨局處的「觀光會報」。圖左為觀旅局長周柏吟。（記者許倬勛攝）

2023/03/01 13:12

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市屢被網友點名為「最難玩城市」，桃園市長張善政今在市政會議上宣布，要以品牌方式建立桃園旅遊行銷，下令即起成立跨局處的「觀光會報」，整合觀光旅遊局、農業局、交通局意見，並辦理旅宿業「金牌好棧」評比，誓要讓桃園的觀光能見度提升。

桃園不乏名聞遐邇的觀光景點，如拉拉山、石門水庫、大溪老街、龍潭大池等，但國人對於桃園的印象卻始終難擺脫「難玩」的印象，根據審計處「中華民國109年臺灣旅遊狀況調查報告」，就六都表現進行分析，國人至桃園市旅遊之旅次比率（6.3％）遠落後於新北市（11.7％）、台中市（11.3％） 、台北市（9.2％）、台南市（9.2％）及高雄市（8.6％），且連續5年敬陪末座；就六都而言，民眾來桃園的意願最低。

為擺脫「難玩」惡名，張善政今在市政會議上做出明確指示，要求觀旅局成立跨局處的「觀光會報」，納入農業局、交通局提供的意見與數據，在決策時能更貼近市民的需求，避免單一局處陷入單打獨鬥的窠臼，張也舉例，未來如道安、治安會報也擬採取同樣方式，齊心協力讓桃園變得更好。

此外，張善政也提出桃園觀光必須品牌化經營的概念，透過觀光會報和旅宿業建立「金牌好棧」評比，用品牌行銷桃園觀光，讓桃園旅遊不是只有農曆春節或連續假期才興盛。

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