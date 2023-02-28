桃園市追思228 受難者兒「監獄為名」紀念父親：父被抓走16年

二二八受難者陳景通的兒子陳泰源夫婦在桃園市二二八紀念碑前合影。（記者陳恩惠攝）

2023/02/28 20:11

〔記者陳恩惠／桃園報導〕今天是「二二八事件」76週年，桃園市政府在蘆竹二二八紀念公園舉辦「二二八事件追思紀念」活動，市長張善政率領局處首長、民意代表等陪同十餘名受難者家屬一同獻花，默哀追思。受難者家屬陳泰源透露，父親陳景通被抓走，一去就是16年，他為紀念父親綠島冤獄，特地將名字改為父親待過的監獄「泰源」。

張善政說，今年追思活動主題是「體會奉獻、感念無限」，提醒大家必須體會二二八事件帶來的啟示，奉獻每個人的能力，深刻懷念、哀悼當年無辜離去的長輩，期許大家一起攜手打拚，促進族群和諧、團結一致，讓台灣越來越好。二二八是歷史上永不能遺忘的不幸日子，隨著時間流逝，當年經歷過事件的長輩陸續離開，如同歷史越來越遠，身為後代卻不能輕易遺忘，要深刻記下此事件所帶來的教訓和啟示。

受難者之一的陳景通當年是鐵路局機關士（火車駕駛員），在傳授火車機械維修知識技能所組的讀書會擔任老師，因而牽連入獄，重判16年，20幾歲的某一夜突然就被憲兵帶走，送去綠島等地監獄。兒子陳泰源說，他為紀念父親冤獄，特地將名字改為父親待過的監獄「泰源」。

陳泰源說，市府每年舉辦的二二八追思儀式，他都會陪著父親到場參加，即便父親於兩年前以96歲高齡離世，他與妻子仍會持續參與，以此懷念父親。

民政局今年特別在追思會場設置和平大道，同時展出由二二八事件紀念基金會提供有關桃園的歷史照片及相關資料，邀請口述歷史研究者陳銘城現場導覽解說，讓參與者更能了解人權的記憶與歷史。

陳銘城解說指出，受難名單由二二八基金會提供，但他補充在外縣市遭軍隊槍殺而受難的吳鴻麒、八堵車站站長李丹修、站員湯振平等人的名字；吳鴻麒是留日的法律人，曾審判過日本最後一任總督安藤利吉，後來在台灣高等法院當推事，因辦理員林事件遭報復，二二八時死在南港橋下，他的雙胞胎弟弟吳鴻麟與兒子吳伯雄、孫子吳志揚，祖孫三代都當過桃園縣長。

桃園市長張善政和228受難者家屬一同獻花致意。（記者陳恩惠攝）

桃園市長張善政在「桃園市二二八事件76週年追思紀念」活動會場入口貼上黃絲帶。（記者陳恩惠攝）

張善政獻花後，和全場與會人士共同靜默一分鐘。（記者陳恩惠攝）

口述歷史研究者陳銘城為桃園市長張善政及與會人士導覽解說「城市紀念展」。（記者陳恩惠攝）

桃園市長張善政（右6）和受難者家屬合影。（記者陳恩惠攝）

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