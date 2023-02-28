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    首頁　>　桃園市

    國民黨中央委員批張善政 前朝錯誤政策竟沿用

    桃市府2020年底公告青埔特區全區納入增額容積實施範圍，國民黨中央委員史碩仁直批市府此舉讓，建商可透過繳代金方式取得容積獎勵，根本是圖利建商。（記者許倬勛攝）

    桃市府2020年底公告青埔特區全區納入增額容積實施範圍，國民黨中央委員史碩仁直批市府此舉讓，建商可透過繳代金方式取得容積獎勵，根本是圖利建商。（記者許倬勛攝）

    2023/02/28 16:57

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府4年多前為籌措軌道建設自償性經費，規劃機場捷運A17、A18、A19場站周邊半徑500公尺開發實施「增額容積」，後考量五百公尺半徑已涵蓋到大多數街廓，2020年底公告青埔特區全區納入增額容積實施範圍；國民黨中央委員史碩仁直批市府，此舉讓建商可以透過繳代金方式取得容積獎勵，根本是圖利建商，也憂心納入全區的解釋會擴大適用於各重劃區，前朝作法不宜再延續，籲市府亡羊補牢。

    對此市府都市發展局反駁，增額容積價金收取，是由市府委託三家不動產估價師參考區域房價實價登錄資料，反覆衡酌開發時營造成本、合理利潤等的精算結果，且增額容積不得超過建案基地容積基準的20%，價金合理反映區域房價，不少建商還覺得市府鑑價過高，不願跟進，絕無圖利之嫌。此外，青埔特區因涵蓋機捷三場站，有其特殊性才會採此作法，目前暫無打算實施於各重劃區。

    都發局都市行政科長高宜民解釋，市府從2018年底起陸續規劃青埔特區內的機捷A17、A18、A19三站，周邊500公尺範圍內為增額容積適用範圍，後經評估發現，劃定時已涵蓋大多數街廓，另考量青埔特區整體發展強度、賸餘街廓與捷運場站距離、公平性等因素，提經都委會審議後，2020年全區納入增額容積實施範圍。

    「錯誤的作法應踩煞車？」史碩仁批評，過去建商取得容積獎勵，都是透過容積移轉的做法，青埔特區是區段徵收整體開發，建商無法辦理移轉，但市府竟主動祭出「全區納入增額容積」，對建商而言利大於弊，不宜再延續。

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