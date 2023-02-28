暫定古蹟「燃藜第紅樓」遭強拆 2男涉犯文資法、毀損罪送辦

劉氏家族的其中一名劉姓持分地主，認為燃藜第三合院非公告暫定古蹟，以危及路人行車為由，僱用怪手拆除第三合院右側房屋，造成一堂一橫屋毀損。（記者魏瑾筠攝）

2023/02/28 16:43

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕迄今已有113年歷史的桃園市中壢區「燃藜第紅樓」，先前因傳拆除危機，桃園市政府文化局於17日緊急公告該處為暫定古蹟，孰料，26日劉姓持分地主竟雇吳姓怪手司機拆除燃藜第三合院右側房屋，文化局獲報緊急到場處理，劉男及吳男因涉犯文化資產保存法及毀損罪嫌由警方函送偵辦。

建於日治時代明治43年（公元1910年）、位在中壢區五族二街、正大街口的「燃藜第紅樓」，燃藜第為劉氏古厝，格局為一堂二橫屋客家傳統建築，紅樓是古厝附屬建物，具紅磚、拱圈、走廊等英式建築元素，中、西式建築精緻並列，在台相當罕見。

日前傳出土地產權已移轉，開發商欲拆除改建，經文史團體緊急通報市府搶救，桃園市文化局於17日緊急公告紅樓建築本體為暫定古蹟，範圍為中壢區三座屋段三座屋小段1467、168地號，其中紅樓主要座落1468地號，部分跨越1467地號，並排定明天下午2點邀集文化資產審議委員會勘。

豈料，26日上午8點多，劉氏家族的其中一名劉姓持分地主，認為燃藜第三合院非公告暫定古蹟，以危及五族二街路人行車為由，僱用怪手拆除燃藜第三合院右側房屋，造成一堂一橫房毀損，現場維安保全急忙通報文化局，該局除緊急派員到場處理，劉氏家族也有多人到場關切。

桃園市文化局文化資產科長董俊仁指出，他於現場向劉男說明，座落在1467地號的燃藜第三合院已符合暫定古蹟緊急狀況處置條件，為避免暫定古蹟再次受到危害，除請保全將紅樓與燃藜第三合院均納入巡邏監看，也請警方拉設警示帶，並將於會勘處置後配合所有權人進行緊急防護，落實文資保存。

為避免暫定古蹟再次受到危害，桃園市政府文化局請保全將紅樓與燃藜第三合院均納入巡邏監看，並請警方拉設警示帶。（記者魏瑾筠攝）

迄今已有113年歷史的桃園市中壢區「燃藜第紅樓」，先前因傳拆除危機，桃園市政府文化局於17日緊急公告該處為暫定古蹟。（記者魏瑾筠攝）

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