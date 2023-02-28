高雄港旅運中心「開箱」歌劇院式挑高空間首度曝光

高雄港旅運中心將在3月6日啟用，從服務中心抬頭看，挑高設計讓人彷彿置身歌劇院。（記者李惠洲攝）

2023/02/28 16:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港旅運中心將在3月6日啟用，臺灣港務公司今天「開箱」內部設施，歌劇院式挑高空間首度曝光。臺灣港務公司表示，中心內有全國首度使用的多國語言同步翻譯機及雙向自動通關櫃台等先進設施，將令國內外旅客有驚豔的舒適感。

總統蔡英文將於3月6日主持高雄港旅運中心啟用典禮，當天有雙郵輪靠港，其中首航台灣的「七海探索者號」預計上午7時停靠高雄港旅運中心，稍後抵達的「威士特丹號」郵輪停靠棧九庫。

臺灣港務公司、高雄港務分公司今天開放媒體拍攝高雄港旅運中心，雖然部分工程還在收尾階段，包括免稅商店、商店街及通關X光機等設施也尚未完全就位，但仍給人「超未來感」。

2樓旅客服務中心提供旅客退稅、兌幣、諮詢及充電、WIFI等服務，從服務中心抬頭看，最高挑高15米的建築，讓人彷彿置身歌劇院；走上3樓海岸步道，高雄港無敵海景及市區的高雄流行音樂中心、高雄展覽館等特色建築等盡收眼底。

臺灣港務公司指出，遊客將從輪胎式旅客橋進入旅運中心，為了配合不同郵輪規格，旅客橋最長可延伸35公尺、高13公尺，每個雙向人臉辨識自動通關櫃台，每分鐘可協助4名旅客通關，而一般證件查驗每人需時30秒至1分鐘。

設在1、2樓的多國語言同步翻譯機為全國首度啟用，目前可翻譯中、英、日、韓4種語言，旅客只要對著翻譯機講話，可以在螢幕上同步翻譯。

至於防疫，臺灣港務公司表示，若遊客在遊輪上出現身體不適症狀，將直接從碼頭後送醫療單位，不會經過旅運中心；疾管署也會派駐人員在旅運中心內，且擁有獨立空調的作業空間，負責在中心內突然身體不適的旅客。

旅運中心也將限定開放3樓海岸平台給民眾參觀，時間為3月6日中午12點至下午4點，以及3月9日中午12點至下午4點。因為不對外提供停車位，民眾最好搭輕軌或公共運輸工具前往。

高雄港旅運中心以海浪流體為設計意象。（記者李惠洲攝）

高雄港旅運中心設計具未來感。（記者李惠洲攝）

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