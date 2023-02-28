移植老榕樹挨批 桃園新工處：先「假植」再覓地「定植」

為進行桃園市楊梅區甡甡路第二期道路拓寬改善工程，桃園市政府新建工程處將工程範圍內的樹木移植到鄰近兩處公園，卻被周邊居民發現樹木移植後未預留生長空間挨批「便宜行事」，且移植樹木多為老榕樹也認被「陰氣太重」，引起反彈。（桃園市議員周玉琴提供）

2023/02/28 15:08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為進行桃園市楊梅區甡甡路第二期道路拓寬改善工程，桃園市政府新建工程處將工程範圍內的樹木移植到鄰近兩處公園，卻被周邊居民發現樹木移植後未預留生長空間挨批「便宜行事」，且移植樹木多為老榕樹也認被「陰氣太重」，引起反彈。桃園市新工處對此表示，移植的79棵樹木為「假植」，後續將再覓地進行「定植」。

桃園市楊梅區甡甡路第二期道路拓寬改善工程起於楊梅區甡甡路與國道一號涵洞路口往東327公尺處，迄於秀才路的新闢道路，開闢道路寬度為8公尺，長度約為1030公尺，工程費約9081萬元，工程已於去年8月29日開工，正進行側溝工程，預計今年年底前完工。

桃園市議員周玉琴指出，近期接獲居民反映，有幾十餘棵樹齡數十年的大榕樹被移植到楊梅區和平森林公園，進一步發現是負責進行甡甡路拓寬的營造承包商依照協調結果將樹木移植，但卻未考量樹木存活後的生長空間，被移植的樹木間隔僅數公尺，被質疑是便宜行事。

周玉琴進一步表示，和平森林公園是當地居民休憩的好去處，種植的樹木多為粉色櫻花或是黃色風鈴木，色彩較為鮮明，然而此次移植的樹木都是老榕樹，倘若只是移植幾顆倒無所謂，但一次移植數十棵，也讓居民認為「陰氣太重」怪怪的，除期盼能拉大移植老樹的間距，也希望將多餘老樹另覓地點移植。

新工處對此回應，由於工程範圍內樹木眾多，須移植後才能施作側溝，去年11月14日邀集相關單位進行會勘，確認鄰近工區的楊梅區甡甡兒童公園及和平森林公園兩處公園可供移植樹木。

新工處表示，經評估，和平森林公園可供種植面積約700平方公尺，為讓工程順利進行，先讓工地內的79棵樹木「假植」到該處，新工處強調，後續將持續尋覓更適合樹木生長的空間再進行定植作業。

為進行桃園市楊梅區甡甡路第二期道路拓寬改善工程，桃園市政府新建工程處將工程範圍內的樹木移植到鄰近兩處公園，卻被周邊居民發現樹木移植後未預留生長空間挨批「便宜行事」。（桃園市議員周玉琴提供）

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