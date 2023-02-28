一句「有糖吃」讓她成柔道高手 女警以自身經歷鼓勵原鄉童

桃市警桃園分局中路派出所警員陳于書是名柔道黑帶三段高手，來自台東卑南族的她，相當熱心助人，經常協助指點同事柔道技巧。（記者陳恩惠翻攝）

2023/02/28 00:03

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市警桃園分局中路派出所有名從警甫滿周年的女警陳于書，卑南族的她來自台東，國小3年級只因老師說「學柔道有糖吃！」投入練習，刻苦耐勞的訓練，也讓她培養堅毅不畏苦的性格，成為獲獎無數的黑帶三段高手，並以優異成績保送中央警察大學，準備資格考期間，特地返鄉服務，盼以自身經歷鼓勵原民孩子，如今也成熱愛工作的人民保母。

桃園分局表示，26日深夜中路所接獲報案，表示有名老婦人在桃園區國際路上獨行，狀似迷途，警員陳于書、林玄評及陳柏宏趕抵，詢問發現84歲謝姓阿嬤家住蘆竹區，突然想念住桃園區友人，於是自中午起徒步外出，沒想到街景變化大，讓阿嬤迷了途，走了近12小時，差點走進八德區。

陳于書等人見阿嬤在寒風中瑟瑟發抖，於是帶回警所，提供熱食暖身，透過系統查詢並確認謝婦的住處後，最後將阿嬤安全護送返家，離走前陳于書不忘叮囑阿嬤「愛注意身體健康！」才和同仁繼續執行巡邏勤務。

桃園分局說，來自台東卑南族的陳于書是警大84期，畢業後分發至桃園分局中路所服務，由於具有柔帶三段身分，同仁常向她請教柔道技巧，也提升己身若遇突發狀況的應變能力。

陳于書當年在準備資格考的期間，選擇回台東故鄉到縣立延平鄉桃源國中擔任舍監暨柔道教練的工作，她認為，自己來自原鄉，身為卑南族的她，最瞭解族人離鄉背井工作的辛勞，以及孩子們隔代教養的問題，希望能以自身的經歷作為實證，只要努力不懈，生命總會有發光發熱的一天。

桃市警桃園分局中路派出所警員陳于書（右）從警甫滿周年，26日晚間熱心協助迷途的蘆竹老太太返家。（記者陳恩惠翻攝）

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