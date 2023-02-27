翻轉行人地獄！桃園中壢這路口全台肇事第2名 派出所這樣做
2023/02/27 23:17
〔記者李容萍／桃園報導〕外媒曾批評台灣交通如同「行人地獄」，根據交通部道路交通安全督導委員會「道安資訊查詢網」統計，去年1至11月底，國內逾4萬名行人（含長者）因路口交通事故受傷，桃園市有4249人；依肇事熱點排名，新竹市東區的中華路二段、自由路口全台肇事最多，第2名是桃園市中壢區幸福街、中山東路口。桃園市交通局決定增加行人空間保護弱勢族群，警方即起加強取締「車輛不停讓行人」及「行人違規」。
據統計，中壢區幸福街、中山東路口去年1至11月肇事87件，導致126人受傷，轄區中壢警分局普仁派出所所長甘博倫說，警方統計在案肇事11件，不過，中山東路沿線路口確實事故偏多，若以沿線路口加總達87件，警方即起針對中山東路二段沿線及環中東路、新中北路等轄內事故多路段編排專責警力執行路暢，加強違規停車告發取締、驅離，讓道路更加暢通。
甘博倫表示，針對深夜及清晨外出運動的高齡者及行人，警方加強宣導外出穿著亮色衣物、切勿闖紅燈或任意穿越馬路，也發送閃光設備及反光手環等交通安全宣導品，增加可見度，提升「行」的安全。另同步籌備製作宣導標語及添購LED跑馬燈放置在交通事故熱點沿線路段及路口，藉以提醒汽機車駕駛減速慢行。
此外，桃市交通局專委劉廣堂表示，交通局除就該路口依肇事型態進行改善，今年推出「人本友善135」示範計畫，將增加100處行人庇護島、30條標線型人行道、50處行人早開時相，也將持續與各相關單位全面推動易肇事路口的改善，還給行人應有的權利及安全。