翻轉行人地獄！桃園中壢這路口全台肇事第2名 派出所這樣做

桃園市中壢區幸福街、中山東路道路狹窄、車流量大，加上違停多，易發生擦撞車禍，肇事率跟著攀升。（記者李容萍攝）

2023/02/27 23:17

〔記者李容萍／桃園報導〕外媒曾批評台灣交通如同「行人地獄」，根據交通部道路交通安全督導委員會「道安資訊查詢網」統計，去年1至11月底，國內逾4萬名行人（含長者）因路口交通事故受傷，桃園市有4249人；依肇事熱點排名，新竹市東區的中華路二段、自由路口全台肇事最多，第2名是桃園市中壢區幸福街、中山東路口。桃園市交通局決定增加行人空間保護弱勢族群，警方即起加強取締「車輛不停讓行人」及「行人違規」。

據統計，中壢區幸福街、中山東路口去年1至11月肇事87件，導致126人受傷，轄區中壢警分局普仁派出所所長甘博倫說，警方統計在案肇事11件，不過，中山東路沿線路口確實事故偏多，若以沿線路口加總達87件，警方即起針對中山東路二段沿線及環中東路、新中北路等轄內事故多路段編排專責警力執行路暢，加強違規停車告發取締、驅離，讓道路更加暢通。

甘博倫表示，針對深夜及清晨外出運動的高齡者及行人，警方加強宣導外出穿著亮色衣物、切勿闖紅燈或任意穿越馬路，也發送閃光設備及反光手環等交通安全宣導品，增加可見度，提升「行」的安全。另同步籌備製作宣導標語及添購LED跑馬燈放置在交通事故熱點沿線路段及路口，藉以提醒汽機車駕駛減速慢行。

此外，桃市交通局專委劉廣堂表示，交通局除就該路口依肇事型態進行改善，今年推出「人本友善135」示範計畫，將增加100處行人庇護島、30條標線型人行道、50處行人早開時相，也將持續與各相關單位全面推動易肇事路口的改善，還給行人應有的權利及安全。

桃園市中原大學商圈及中原夜市的行人多、汽機車也多，中壢警分局普仁派出所編排專責警力執行路暢及加強違規蒐證。（記者李容萍攝）

桃園市中壢警分局普仁派出所發送閃光設備及反光手環等交通安全宣導品，增加可見度，提升「行」的安全。（記者李容萍攝）

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