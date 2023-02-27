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    首頁　>　桃園市

    天氣回暖出遊夯 桃園6處景點人潮警示亮紅燈

    太陽露臉，前往桃園市復興區拉拉山賞櫻遊客逾9000人。（記者李容萍攝）

    太陽露臉，前往桃園市復興區拉拉山賞櫻遊客逾9000人。（記者李容萍攝）

    2023/02/27 22:53

    〔記者李容萍／桃園報導〕今天是228連假第3天，陽光露臉、天氣回暖，民眾出遊意願高，桃園市政府觀光旅遊局建置「桃園觀光景點舒適度燈號」，除了拉拉山適逢「北橫櫻花季」登場，從上午8點至下午5點均呈現景區擁擠的紅燈，大溪老街、永安漁港、竹圍漁港、虎頭山風景特定區、青埔休閒遊憩區午後開始車多人多也陸續亮紅燈，慈湖、角板山遊憩區、新屋綠色走廊3處景點則呈現景區略擠的黃燈。

    觀旅局統計桃園市境熱門景點截至今日傍晚遊客人數如下：青埔休閒遊憩區6萬6885人次、大溪老街2萬9979人次、虎頭山風景特定區2萬1306人次、石門水庫風景區2萬1009人次、慈湖1萬6314人次、竹圍漁港1萬5554人次、永安漁港1萬1909人次、拉拉山9257人次、龍潭大池8853人次、新屋綠色走廊7721人次、角板山遊憩區6560人次、老街溪沿岸步道5037人次、觀音蓮花園休閒農業區4919人次、五酒桶山步道4401人次、大溪月眉休閒農業區3893人次、羅浮溫泉區2936人次、小烏來風景特定區2886人次、八德埤塘自然生態公園2263人次、秀才登山步道2185人次、1895乙未保台紀念公園1010人次。

    大溪警分局從下午1點至6點，在大溪武嶺橋、橋頭五叉路口及往崎頂方向的大溪介壽、員林路口車多壅塞，因此也設置人車管制點，封閉三元一街禁止車輛匯流，介壽、員林路口禁止左轉，疏導繞行新興街往國道3號方向車流，連假最後一天，會視情況彈性進行疏導。

    楊梅警分局提醒連假期間欲前往綠色隧道遊玩的民眾，可於台61線轉觀海路二段前往，欲前往海螺文化體驗園區可利用台61線橋下停車場（台61線永安漁港出口）停放車輛後，沿濱海路永安段251巷步行約10分鐘即可抵達，既可避開車多路段，沿途可飽覽海岸風景。

    天氣回暖，桃園市新屋區永安漁港湧入滿滿的採購漁貨人潮。（記者李容萍攝）

    天氣回暖，桃園市新屋區永安漁港湧入滿滿的採購漁貨人潮。（記者李容萍攝）

    大溪老街228連假人氣夯。（記者李容萍攝）

    大溪老街228連假人氣夯。（記者李容萍攝）

    海螺文化體驗園區。（記者李容萍攝）

    海螺文化體驗園區。（記者李容萍攝）

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