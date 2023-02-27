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    首頁　>　桃園市

    洗刷行人地獄污名 桃警強力取締違規數較去年同期增4倍

    桃園警方為保護行人強力執法，除了設置「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法全天候取締外，也加派員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人的觀念。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方為保護行人強力執法，除了設置「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法全天候取締外，也加派員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人的觀念。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/02/27 18:19

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕根據「道安資訊查詢網」統計，去年國內截至11月底，有40876名行人（含長者）因路口交通事故受傷，桃園市有4249人；台灣曾遭外媒評為「行人地獄」，再依據各縣市每十萬人死傷數列出「台灣交通地獄十八層」，桃園市為亞軍、第十七層；桃園市交通警察大隊為保護行人安全，將「車輛行經行人穿越道未禮讓行人、行人違規」列為取締重點，截至本月26日已舉發814件，較去年同期167件增加近4倍。

    桃園市自去年起陸續在134處易肇事路口增設多功能及租賃式科技執法設備，其中2處特別針對「車輛不停讓行人」及「行人違規」項目取締，分別是桃園巨蛋旁的不對稱5向散射道路的桃園區長壽路與三民路一段路口行人穿越道線，以及桃園火車站商圈的桃園區中正路與復興路口；前者去年7月啟用後，單月取締上百件，如今效果顯著，每月低於10件、後者違規件數也從每月逾百件，下降至平均每月40件。

    交通警察大隊長林鼎泰表示，由於汽機車「未禮讓行人」違規件數較去年同期九成二上升至九成六，為改善行人用路安全，已針對重點交通執法部分增加「加強路口執法」項目，在易發生行人事故地點，加強編排勤務攔查取締。

    林鼎泰說明，「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法取締樣態，包括汽機車未禮讓行人、行人擅自穿越車道或未走行人穿越道等；其中不停讓行人違規，以距離行人行進方向一個車道約3公尺寬以內，及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。

    另外，桃園市轄內易發生行人事故地點，還包括中壢區中山東路二段與幸福街口、新中北路與榮民路口及平鎮區金陵路二段1巷口等，警方將加強編排勤務取締汽機車不停讓行人違規，另外，也會針對行人未依規定穿越道路等違規加強執法。

    桃園警方為保護行人強力執法，除了設置「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法全天候取締外，也加派員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人的觀念。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方為保護行人強力執法，除了設置「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法全天候取締外，也加派員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人的觀念。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方為保護行人強力執法，除在二處路口設置「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法全天候取締樣態外，也加派員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人的觀念。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方為保護行人強力執法，除在二處路口設置「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法全天候取締樣態外，也加派員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人的觀念。（記者陳恩惠翻攝）

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