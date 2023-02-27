戰友舉槳送別「龍舟天菜」 母淚求做好公共工程安全設施

「龍舟天菜」陳俞安告別式，龍舟戰友、龍舟學生列陣舉漿送別最後一程。（記者李容萍攝）

2023/02/27 14:21

〔記者李容萍／桃園報導〕有「龍舟天菜」美譽的28歲亞運龍舟金牌國手陳俞安，2月16日清晨騎機車不幸墜落14公尺深的污水下水道工作井身亡，家屬今天在中壢區舉辦告別式，許多戰友、學生高舉划槳列隊送他最後一程；強忍喪子之痛，陳母淚求「希望我的兒子是最後一人，不要再有第二人」，呼籲政府各單位公共工程一定要做好安全防護措施，不要再傷任何一個父母的心，不要再害無辜的人犧牲。

陳俞安喜愛輕艇龍舟，經過努力和不斷苦練，曾在2018年亞運參加輕艇龍舟項目獲得2金1銀，這個月16日清晨5時許出門準備義務指導2支龍舟隊，騎機車行經桃園市桃園區國際路二段、文中路口，不慎連人帶車撞破下水道工程護欄和圍欄，摔入深達14公尺的施工坑洞內，直到5個小時後才被發現救出，已回天乏術，意外原因與責任由檢警調查中。

告別式播放陳俞安生前參加龍舟訓練、比賽的照片和影片，靈堂佈置家人選用陳俞安划著船艇帥氣的照片，除了親友，他曾就讀的大溪高中、萬能科技大學師長、同學，來自全國各地的戰友及指導的學生，以及電視《全明星運動會》也派代表來送他最後一程，許多人低頭不語、或是紅了眼眶啜泣，很不捨他就這樣離大家而去，場面哀戚。

陳俞安的媽媽受訪表示，兒子的功課已經完成，會放手讓兒子走，希望兒子在天上當快樂天使，兒子的戰友們最後也會舉槳送他最後一程，大家也說好之後的比賽會一起奮戰到底

陳母還說，對於公共工程相關意外，希望她的兒子是最後一人，不要再有第二人，不是每個父母都能放得下，因為小孩都是身上一塊肉，她希望公共工程政府一定要做好相關防護措施，不要害無辜的人受傷，也不要等到小孩子都死了才知道要反省，如果一開始相關防護都有做好就不會有人犧牲，也不會有這麼多人傷心，希望政府單位一定要監督到底，不要再傷任何一個父母的心。

主祭的世界陳氏宗親總會長陳鄭權也說，看到一個年輕生命在一場公安意外隕落，大家心都碎了，經由此意外事件，各政府單位在馬路工程一定要做好安全設施，並督促廠商把人命當珍寶。

陳俞安父母（左3、4）和親友靈前感謝各界弔唁和送別，場面哀戚。（記者李容萍攝）

陳俞安媽媽淚水奪眶呼籲政府各單位公共工程一定要做好安全防護措施，不要再傷任何一個父母的心，不要再害無辜的人犧牲。（記者李容萍攝）

「龍舟天菜」陳俞安27日舉辦告別式，親友悲痛不捨送他最後一程，圖為他的人型立牌。（記者李容萍攝）

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