戰友舉槳送別「龍舟天菜」 母淚求做好公共工程安全設施
〔記者李容萍／桃園報導〕有「龍舟天菜」美譽的28歲亞運龍舟金牌國手陳俞安，2月16日清晨騎機車不幸墜落14公尺深的污水下水道工作井身亡，家屬今天在中壢區舉辦告別式，許多戰友、學生高舉划槳列隊送他最後一程；強忍喪子之痛，陳母淚求「希望我的兒子是最後一人，不要再有第二人」，呼籲政府各單位公共工程一定要做好安全防護措施，不要再傷任何一個父母的心，不要再害無辜的人犧牲。
陳俞安喜愛輕艇龍舟，經過努力和不斷苦練，曾在2018年亞運參加輕艇龍舟項目獲得2金1銀，這個月16日清晨5時許出門準備義務指導2支龍舟隊，騎機車行經桃園市桃園區國際路二段、文中路口，不慎連人帶車撞破下水道工程護欄和圍欄，摔入深達14公尺的施工坑洞內，直到5個小時後才被發現救出，已回天乏術，意外原因與責任由檢警調查中。
告別式播放陳俞安生前參加龍舟訓練、比賽的照片和影片，靈堂佈置家人選用陳俞安划著船艇帥氣的照片，除了親友，他曾就讀的大溪高中、萬能科技大學師長、同學，來自全國各地的戰友及指導的學生，以及電視《全明星運動會》也派代表來送他最後一程，許多人低頭不語、或是紅了眼眶啜泣，很不捨他就這樣離大家而去，場面哀戚。
陳俞安的媽媽受訪表示，兒子的功課已經完成，會放手讓兒子走，希望兒子在天上當快樂天使，兒子的戰友們最後也會舉槳送他最後一程，大家也說好之後的比賽會一起奮戰到底
陳母還說，對於公共工程相關意外，希望她的兒子是最後一人，不要再有第二人，不是每個父母都能放得下，因為小孩都是身上一塊肉，她希望公共工程政府一定要做好相關防護措施，不要害無辜的人受傷，也不要等到小孩子都死了才知道要反省，如果一開始相關防護都有做好就不會有人犧牲，也不會有這麼多人傷心，希望政府單位一定要監督到底，不要再傷任何一個父母的心。
主祭的世界陳氏宗親總會長陳鄭權也說，看到一個年輕生命在一場公安意外隕落，大家心都碎了，經由此意外事件，各政府單位在馬路工程一定要做好安全設施，並督促廠商把人命當珍寶。