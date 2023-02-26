桃園第5選區藍綠多人表態選立委 他靠電子看板搶曝光度

爭取桃園市第5選區立委選舉提名，桃園市議員楊家俍率先託播廣告。（楊家俍提供）

2023/02/26 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕2024立委選舉桃園市第5選區（平鎮、龍潭）藍綠有意參選者紛紛表態，其中，曾任民進黨發言人的桃園市議員楊家俍（平鎮區），近日在重要路口託播電子看板增加曝光度，同黨還有與他同選區的另一位市議員劉仁照有意角逐，國民黨除現任立委呂玉玲強調「這一戰」她不會缺席，國民黨內有意參選者還有市議員黃敬平、舒翠玲異口同聲「在等黨中央的相關初選制度」。

楊家俍說，2024立委選舉，民進黨中央有初選辦法，基於地方經營需要，中央地方服務一條線，如有機會，他會積極爭取初選提名，近日在平鎮、龍潭區6大路口掛電子看板，用意就是向兩區選民爭取立委提名的支持。

楊家俍提到，過去民進黨有分艱困與非艱困選區，而艱困選區採徵名，非艱困選區一定是經過初選，過去桃園市第5選區都採徵召方式，這次面對黨內還有人（劉仁照）表態參選他覺得是好事，因為最怕是艱困選區沒人要經營，只要有同志願意掛民進黨旗幟為地方投入服務，有人競爭是好事都是為民進黨加分。

劉仁照也說，黨中央上次採徵召提名，這次為擴大服務選民，如有機會他會努力爭取初選提名。

外傳國民黨第5選區現任立委呂玉玲有機會列不分區，除了地方傳言若並非在安全名單之內，呂不會輕易答應，她也勤跑選區多年經驗，表態「2024（立委）不會缺席」。

至於國民黨表態有意參加黨內初選的黃敬平強調，這次不管呂玉玲要不要競選連任，他都已經做好萬全準備，黨中央若辦初選一定會去領表也對自己相當有信心，與黨內同志就是公平及良性競爭；舒翠玲也說，自己在選區一直以來都是扎實服務，這次的立委選舉自然不會放棄。

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