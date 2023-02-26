桃園護理之家多位住民腹瀉疑群聚 家屬怒：一問三不知

桃園市政府衛生局今日下午派員前往稽查，衛生局副局長蘇柏文表示，關於該某護理之家多位住民腹瀉疑似群聚，經派員進行現場查核，該不舒服的住民長者經醫師診斷感冒型腸胃炎，不像諾羅病毒，住民症狀輕微。（資料照）

2023/02/26 22:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名徐先生今日向本報投訴指出，設於中壢區的某護理之家從昨晚開始，有多位住民腹瀉疑似群聚，結果該護理之家竟然打電話還要求受影響不舒服的長者家屬自行想辦法送醫，家屬詢問實際受感染長者人數？起因與後續補償方案等，皆未給任何答覆。

對此，桃園市政府衛生局今日下午派員前往稽查，衛生局副局長蘇柏文表示，關於該某護理之家多位住民腹瀉疑似群聚，經派員進行現場查核，該不舒服的住民長者經醫師診斷感冒型腸胃炎，不像諾羅病毒，住民症狀輕微。

蘇柏文說，關於住民家屬的抱怨，衛生局已請機構加強溝通。今日至該機構，住民症狀大多緩解。同時請機構落實通報人口密集機構通報，衛生局將後續追蹤送驗檢體及有無新增個案。

至於相關機構防制作為，則建議每日2次加強環境清潔消毒使用漂白水1000ppm消毒（包括地面、住民床位及走廊扶手等）；廁所用5000ppm清洗消毒。

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