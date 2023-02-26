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    首頁　>　桃園市

    公祭致意演變20人全武行 竹聯幫梅花堂、弘仁會5人到案

    竹聯幫梅花堂成員與艋舺青山宮爐主的手下至少20人，今至桃園蘆竹區參加公祭時，疑因互看不順眼竟在告別式禮堂外打成一團，桃市蘆竹警方據報追查，陸續已有5人到案說明，依妨害秩序等罪送辦。（圖擷自「黑色豪門企業」）

    竹聯幫梅花堂成員與艋舺青山宮爐主的手下至少20人，今至桃園蘆竹區參加公祭時，疑因互看不順眼竟在告別式禮堂外打成一團，桃市蘆竹警方據報追查，陸續已有5人到案說明，依妨害秩序等罪送辦。（圖擷自「黑色豪門企業」）

    2023/02/26 21:50

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市蘆竹區張姓地方仕紳日前離世，家屬今在住家前空地搭棚舉辦告別式，前往致意的友人和團體眾多，近午時分，來自雙北的萬華青山宮與竹聯幫梅花堂等成員，雙方手下因互看不順眼，起口角衝突，進而在會場外20餘人當街上演全武行，塑膠椅、交通錐都成武器，還有人揮舞開山刀，桃市警蘆竹分局據報趕往制止，但一夥人早已鳥獸散，警方掌握雙方身分，其中涉案5人下午陸續到案說明，警詢後依妨害秩序等罪函送桃園地方檢察署。

    蘆竹分局副分局長林明賢說明，這起黑幫鬥毆事件發生於今天中午12點15分在蘆竹區南福街某民宅公祭會場前，警方據報隨即派員趕赴現場，不過滋事雙方均已離開，調閱監視器與比對網路相關影片，掌握數名滋事者身分，分別為隸屬於竹聯幫梅花堂，以及萬華青山宮爐主所屬的竹聯幫弘仁會成員，警方分別通知到案說明，自今午4點10分迄今已有5人分別到案。

    警方調查，這5名分別為35至19歲不等的劉姓、葉姓、蔡姓、葉姓及潘姓男子，自稱分別是竹聯幫梅花堂與竹聯幫弘仁會成員，雙方均稱在排隊等候進場致意時，因看不順眼等瑣事發生口角，進而衍生肢體衝突，警詢過程中雙方均有悔意，詢後將依移送。

    這場街頭鬥毆的畫面在事件發生後1小時內隨即在網路上傳開，畫面中有20餘名身著黑衣男子互相叫囂推打，雖然一旁有不少人忙著勸架，但也有人拿起一旁的椅子、交通椎或連桿等互相丟擲，甚至有人拿出開山刀企圖砍向對方，影片中清楚可聞告別式中司儀唱讀主祭、陪祭者姓名，與現場鬥毆叫囂的聲音交錯，場面相當混亂。

    蘆竹警方說明，分別隸屬於竹聯幫梅花堂、竹聯幫弘仁會的劉姓等5名成員，到案供稱因細故起口角，且均有悔意。（記者陳恩惠翻攝）

    蘆竹警方說明，分別隸屬於竹聯幫梅花堂、竹聯幫弘仁會的劉姓等5名成員，到案供稱因細故起口角，且均有悔意。（記者陳恩惠翻攝）

    蘆竹警方說明，分別隸屬於竹聯幫梅花堂、竹聯幫弘仁會的劉姓等5名成員，到案供稱因細故起口角，且均有悔意。（記者陳恩惠翻攝）

    蘆竹警方說明，分別隸屬於竹聯幫梅花堂、竹聯幫弘仁會的劉姓等5名成員，到案供稱因細故起口角，且均有悔意。（記者陳恩惠翻攝）

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