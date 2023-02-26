拉拉山櫻花滿開、大溪老街人潮爆棚 桃園景點人潮警示亮紅燈

拉拉山上巴陵農場的粉嫩櫻花滿開，遊客利用228連假上山賞花。（記者李容萍攝）

2023/02/26 18:42

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是228連假第2天，桃園市「北橫（台7線）櫻花季」復興區上、下巴陵正值粉嫩櫻花接力盛開，成了連假最夯景點；市府觀光旅遊局建置「桃園景點人潮警示燈號系統」，拉拉山景點從上午9點到下午5點均呈現人潮擁擠的紅燈提醒，也是假日熱門觀光小鎮的大溪老街下午1點30分過後也轉為紅燈，遊客抱怨車多壅塞、無處停車。

為此，桃園市警察局交通大隊、大溪警分局呼籲遊客儘量選擇人潮較少的平日前往賞花。

觀光旅遊局傍晚統計市境25處熱門景點這兩天出遊總人數逾36萬人次，其中，拉拉山昨天3937人次、今天7997人次，大溪老街昨天1萬8369人次、今天2萬8537人次；石門水庫風景特區7622人次、1萬2558人次，北橫沿線的慈湖7452人次、1萬2256人次，角板山遊憩區3410人次、5508人次，羅浮溫泉區1941人次、2524人次，小烏來風景特定區1352人次、2593人次。

「北橫櫻花季」約每年1月底揭開序幕，不同品種的櫻花佈滿山頭，從中巴陵櫻木花道、恩愛農場、光明農場及拉拉山遊客中心等景點栽種的山櫻花、富士櫻、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻、千島櫻、霧社櫻，及松月櫻陸續開花至3月中旬，縱使從桃園市區出發到上巴陵約需2個多小時車程，每年北橫櫻花盛開，仍吸引眾遊客上山追花；台7線沿線景點區及往拉拉山巨木區道路車滿為患，停車場一位難求。

觀光旅遊局長周柏吟指出，根據以往經驗，4天連假市境景點往往第2天遊客最多，首日次多，最後一日最少，但還是比一般週末人多，228連假首日較為溼冷，今天天氣轉好沒下雨，適逢拉拉山櫻花盛開，民眾通常在中午用完餐後出門踏青，依據往年經驗，大塞車路段落在北橫沿線、石門水庫周邊及大溪武嶺橋等地，市府今年針對這些區域，協調交通局在交通號誌燈號及車道上調整，也協調警力協助疏導，適逢櫻花季拉拉山區湧入遊客，巨木區也有交通管制，雖然車多但交通狀況算是良好並未造成塞車。

大溪老街在中過後也湧現出遊人潮舒適燈號亮起紅燈，雖然人潮尚沒有恢復到疫情以前的盛況，但攤商與店家都有感受到出遊意願和消費增加，研判與北橫櫻花季規畫大溪、復興一日遊程有地利之便，店家們開心人潮就是錢潮。

大溪老街在228連假第2天湧入爆棚的遊客。（記者李容萍攝）

拉拉山上巴陵農場的粉嫩櫻花滿開，遊客利用228連假上山賞花。（記者李容萍攝）

拉拉山上巴陵農場的粉嫩櫻花滿開，遊客利用228連假上山賞花。（記者李容萍攝）

拉拉山上巴陵農場的粉嫩櫻花滿開，遊客利用228連假上山賞花，停車場一位難求。（記者李容萍攝）

大溪老街在228連假第2天湧入爆棚的遊客。（記者李容萍攝）

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