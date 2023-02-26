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    首頁　>　桃園市

    公祭致意竟演變20人全武行 蘆竹警已掌握雙方身分

    桃園市蘆竹區今天上午一處公祭會場，前來致意的喪家友人因故起口角，進而當街發生肢體衝突，蘆竹警方已掌握雙方身分，將通知到案說明。（擷取自「社會事新聞影音」）

    桃園市蘆竹區今天上午一處公祭會場，前來致意的喪家友人因故起口角，進而當街發生肢體衝突，蘆竹警方已掌握雙方身分，將通知到案說明。（擷取自「社會事新聞影音」）

    2023/02/26 16:38

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市蘆竹區一名張姓地方仕紳日前於家中摔傷後過世，家屬今天上午在住家附近空地搭棚舉辦告別儀式並封路，由於前往致意團體眾多，今天中午12點多，疑因排隊等候致意時，因故發生口角，進而至少20人當街上演全武行，桃市警蘆竹分局據報趕往，一夥人當場鳥獸散，警方表示已掌握雙方身分，將通知到案說明，之後將依社會秩序維護法或傷害等相關法令究辦。

    蘆竹分局副分局長江慶斌說明，這起參加公祭時，卻在排隊進場因故發生口角，進而爆發肢體衝突的鬥毆事件，發生在今天中午12點14分，南崁某當鋪張姓負責人日前過世，家屬在住家附近一處空地舉辦告別儀式，沒想到裡面正進行莊嚴肅穆的公祭典禮，會場外有至少20名黑衣人鬥毆，除了自備傢伙外，還抄起塑膠椅、交通錐等器物胡亂毆打，警方接獲民眾報案，隨即派員趕赴現場，惟滋事雙方均已離開現場，目前分局已掌握數名滋事者身分，刻正追查並通知到案說明中。

    江慶斌表示，經初步調查，滋事者係喪家友人，於今日前來參加公祭，但在排隊進場時，雙方因細故發生口角，進而演變成肢體衝突，最後雙方不歡而散，各自離去，亦未向蘆竹警分局報案或提告。

    桃園市蘆竹區今天上午一處公祭會場，前來致意的喪家友人因故起口角，進而當街發生肢體衝突，蘆竹警方已掌握雙方身分，將通知到案說明。（擷取自「社會事新聞影音」）

    桃園市蘆竹區今天上午一處公祭會場，前來致意的喪家友人因故起口角，進而當街發生肢體衝突，蘆竹警方已掌握雙方身分，將通知到案說明。（擷取自「社會事新聞影音」）

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