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    首頁　>　桃園市

    龜山口罩盤商住處火警少年不治！ 囤放大量口罩、家具易燃物

    桃園市龜山區自強南路一棟四層樓透天厝今天上午10點餘驚傳火警，屋主為口罩盤商，家中囤放大量口罩，以致火勢迅速延燒，導致屋主15歲兒子嗆傷昏迷送醫後不治，起火原因待查。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市龜山區自強南路一棟四層樓透天厝今天上午10點餘驚傳火警，屋主為口罩盤商，家中囤放大量口罩，以致火勢迅速延燒，導致屋主15歲兒子嗆傷昏迷送醫後不治，起火原因待查。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/02/26 15:05

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕「碰！」桃園市龜山區自強南路一棟4層樓透天厝今天上午10點餘驚傳火警，桃市消防局第一救災救護大隊龜山分隊據報前往，發現1、2樓已全面燃燒，4樓陽台有民眾受困，立刻出動雲梯車先將這對18歲陳姓、連姓男女友人救下，得知陳的15歲弟弟仍受困3樓屋內，入內搶救發現少年疑因嗆傷窒息，送醫急救不治，由於屋內1、2樓囤放大量口罩、家具，多為易燃物品，以致火勢一發不可收拾，起火原因待查。

    119勤指中心今天上午10點13分據報，龜山區自強南路一棟4層樓鋼筋混凝土建築的民宅發生火警，起火層位於一樓，出動消防車15輛、救護車4輛共47名救難救護人員前往馳援，現場為口罩中盤商的住處，由於1、2樓堆放大量口罩、家具及裝潢等民生用品，燃燒總面積高達65坪。

    消防局說明，抵達現場發現，4樓陽台有18歲陳姓男子與同齡的連姓女友受困呼救，啟動雲梯車上午10點40分救下後，陳男表示，15歲的弟弟仍在3樓屋內，搜救人員進入救援，發現陳姓少年倒在臥房中，敞開的房門因無法阻斷濃煙而遭嗆傷昏迷，11時20分由3樓臥室救出，醫院急救至中午12時7分仍宣告死亡。

    報案的阿伯表示，他住在對面的2樓，事發當時，先聽到一聲「碰！」的巨響，本不以為意，但查看發現，陳家的一樓竄出黑煙，隨即伴著火勢直竄天際，嚇得他趕緊打119求救，當時屋外鐵門深鎖，直到消防車抵達才發現4樓有人受困。

    桃園市龜山區自強南路一棟四層樓透天厝今天上午10點餘驚傳火警，屋主為口罩盤商，家中囤放大量口罩，以致火勢迅速延燒，導致屋主15歲兒子嗆傷昏迷送醫後不治，起火原因待查。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市龜山區自強南路一棟四層樓透天厝今天上午10點餘驚傳火警，屋主為口罩盤商，家中囤放大量口罩，以致火勢迅速延燒，導致屋主15歲兒子嗆傷昏迷送醫後不治，起火原因待查。（記者陳恩惠翻攝）

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