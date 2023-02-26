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    桃市龜山公寓陷火海 受困少年救出命危

    桃園市龜山區自強南路某巷內一棟四層樓公寓，今天上午10點多突然發生火警。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市龜山區自強南路某巷內一棟四層樓公寓，今天上午10點多突然發生火警。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/02/26 12:50

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市龜山區自強南路某巷內一棟4層樓公寓，今天上午10點多突然發生火警，大量濃煙隨著火勢一路向上延燒，消防局據報，由於當地位處住宅區，派出第一救災救護大隊龜山分隊前往，到場發現火勢一發不可收拾，且正逢連假，立刻派員疏散公寓住戶，由於3、4樓各有住戶受困，緊急利用雲梯車分別將4樓2人及3樓1名救出，3樓15歲少年救出後已無生命跡象，送醫急救中，起火原因仍待消防局火調科人員勘查。

    119勤指中心今天上午10點13分據報，位於龜山區自強南路81巷內一棟鋼筋混凝土的4層樓建築的一樓發生火警，於是派遣一大隊龜山分隊由小隊長張明憲擔任指揮官率消防車9輛、救護車3輛共28名救難救護人員前往，到場發現一樓住家全面起火燃燒，燃燒面積初步估計至少9坪以上，樓上還有住戶受困，立刻佈水線滅火。

    消防局得知，總共有3名受困者，分別位於4樓及3樓，各有一對男女，以及1名少年受困，立刻出動雲梯車援救，分別於10點40分救出4樓分別為18歲連姓女子及同齡的陳姓男子，至於受困3樓的15歲陳姓少年，因現場已失去呼吸心跳，救難人員費盡氣力於11點20分將他救出送醫，火勢於11點42分撲滅，至於起火原因待調查。

    桃園市龜山區自強南路某巷內一棟四層樓公寓，今天上午10點多突然發生火警，桃市消防局利用雲梯車將受困三、四樓的3名男女救出送醫。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市龜山區自強南路某巷內一棟四層樓公寓，今天上午10點多突然發生火警，桃市消防局利用雲梯車將受困三、四樓的3名男女救出送醫。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市龜山區自強南路某巷內一棟四層樓公寓，今天上午10點多突然發生火警，桃市消防局利用雲梯車將受困三、四樓的3名男女救出送醫，其中15歲陳姓少年救出時已無生命跡象。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市龜山區自強南路某巷內一棟四層樓公寓，今天上午10點多突然發生火警，桃市消防局利用雲梯車將受困三、四樓的3名男女救出送醫，其中15歲陳姓少年救出時已無生命跡象。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市龜山區自強南路某巷內一棟四層樓公寓，今天上午10點多突然發生火警，桃市消防局利用雲梯車將受困三、四樓的3名男女救出送醫。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市龜山區自強南路某巷內一棟四層樓公寓，今天上午10點多突然發生火警，桃市消防局利用雲梯車將受困三、四樓的3名男女救出送醫。（記者陳恩惠翻攝）

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