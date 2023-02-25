台南88槍案主嫌、槍手自中國押解抵台 刑事局除暴特勤隊全副武裝警戒

台南88槍擊案主嫌和槍手下午押解抵台，警政署長黃明昭（右二）親自前往桃機，從下機空橋直到出境大廳移交給台南市警局，全程關心押解流程。（記者劉信德攝）

2023/02/25 16:01

〔記者劉信德／桃園機場報導〕發生在去年11月10日凌晨的台南學甲88槍槍擊案涉案主嫌「紅龜」洪政軍、槍手「孔祥志」在中國落網，今天下午在刑事局派員赴中國押解下，自廈門搭機返台。

台南地檢署檢察官也前往機場接手後續偵辦工作，機場4名刑事局除暴特勤隊員警全副武裝警戒，嫌犯下機後，先對兩名嫌犯穿上防彈背心並完成權利告知，在完成通關手續後移交給台南市警局霹靂小組接手押解工作，接著分乘2輛箱型車前往台南釐清案情。

兩名嫌犯全程不發一語，對犯案動機沒多做表示。

去年11月10日在選前發生的學甲88槍槍擊案，至今逮捕到案的楊展華、接應共犯郭建彰、李奇漢、疑供槍的蔡金郎、謝姓小弟等5人都被法院裁定羈押偵辦中，如今主嫌、槍手也押解返台，全案偵辦可望進一步突破。

此案震驚各界備受社會矚目，警政署長黃明昭下午也親自前往機場，從下機空橋直到出境大廳移交給台南市警局，全程關心押解流程，隨後親自召開記者會表示，由衷感謝中國公安的全力協助，順利將涉嫌台南學甲槍擊案的2名嫌犯，自廈門循空運直航管道遣返回台歸案，充分落實雙方打擊不法犯罪及保障民眾權為重的使命及理念，「我代表警政署向大陸公安表達由衷謝意」。

台南學甲88槍槍擊案涉案主嫌「紅龜」洪政軍在中國落網，刑事局派員赴中國押解返台。（記者劉信德攝）

台南學甲88槍槍擊案涉案槍手「孔祥志」在中國落網，刑事局派員赴中國押解返台。（記者劉信德攝）

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