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    桃園「戀戀魯冰花」活動登場 預計花開到3月10日

    桃園市長張善政（著白色外套者）今前往三和青創基地出席亮點記者會，並以無毒雞蛋、白色草莓等在地農產食材DIY製作小農沙拉。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長張善政（著白色外套者）今前往三和青創基地出席亮點記者會，並以無毒雞蛋、白色草莓等在地農產食材DIY製作小農沙拉。（記者魏瑾筠攝）

    2023/02/25 16:15

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「2023戀戀魯冰花」活動現於桃園市龍潭區大北坑休閒農業區、三和青創基地兩個展區熱鬧登場，今年魯冰花種植面積逾9公頃，花況已開8、9成，預計盛開至3月10日，今天雖然氣溫下降且飄著細雨，仍吸引不少遊客前往賞花，紛紛利用手機或相機拍下眼前美景。

    桃園市長張善政今前往三和青創基地出席亮點記者會，並以無毒雞蛋、白色草莓等在地農產食材DIY製作小農沙拉，好客的他還將做好的沙拉端下台，讓台下民眾享用，吸引民眾爭相搶食。張善政笑談，他曾在龍潭渴望園區上班12年，該處遠眺到三和社區的景色非常美，沿途許多在地餐廳，也是他過去常用餐的地方。

    張善政指出，龍潭是最早種植魯冰花的地區，是魯冰花的發源地，也因為鍾肇政創作的小說《魯冰花》及後來改編的同名電影廣受歡迎，其中，大北坑及三和社區是知名的金牌農村，有豐富的客家文化及美食，他這次參加活動心裡非常高興，非常羨慕住在當地的龍潭居民，對此他邀請民眾把握228連續假期到龍潭一遊，感受客庄魅力。

    桃園市政府客家事務局長林昭賢表示，26日至27日在三和展區舉辦「里山DJ音樂季」，結合客庄山林場域，營造療癒音樂氛圍；另規劃里山儀式感體驗、里山農市集、客家童玩趣等多項活動，並有客家酸柑茶、多肉植物、生態藝術及咖啡烘焙等農事體驗，活動詳情可至活動官網或「大北坑休閒農業區－戀戀魯冰花」臉書粉絲專頁查詢。

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