石門水庫防再塞車試行入園達900輛只出不進 今未達管制數量

為預防228連假期間再發生塞車情形，經濟部水利署北區水資源局今宣布，將祭出試行車輛入園總量管制措施，倘若園區達900輛車將只進不出，但今天受天氣不佳影響，同時入園車輛僅約100輛，交通順暢。（資料照）

2023/02/25 16:04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕石門水庫於今年農曆春節初一時，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩且逢梅花季，一口氣湧入逾2000輛車，一路塞車到晚間7點多，為預防228連假期間再發生塞車情形，經濟部水利署北區水資源局今宣布，將祭出試行車輛入園總量管制措施，倘若園區達900輛車將只出不進，但今天受天氣不佳影響，同時入園車輛僅約100輛，交通順暢。

針對改善石門水庫園區周邊交通壅塞情形，北水局副局長郭耀程指出，相關單位已於15日進行研商，除由北水局採取園區內車輛管制及加強動線指引，桃園市政府交通局也於園區周邊道路利用可變式資訊系統發布即時訊息，並調整最易堵塞的台三乙及台四線交會路口車道，同時增加該路口紅燈右轉號誌，區隔前往國道三號高原及龍潭與大溪交流道車輛。

同時，連假期間有當地警方機動控制號誌燈號，並有保安警察第七總隊員警協助園區內車輛疏導與指揮，同時加派人力在管制站服務，協助遊客順利出園。

郭耀程表示，今年春節連假期間，大年初一因園區內有梅花盛開，吸引民眾前往欣賞，園區內一口氣湧入逾2000輛車，約平時例假車輛數3倍，直到晚上7點多才慢慢消化車流；大年初二至初八期間，研判民眾因回娘家沒有外出旅遊，未出現塞車情形。

有鑑於春節連假大量車輛湧入園區造成塞車，郭耀程指出，經評估，決定試行入園總量管制，並以入園900輛車作為管制警戒上限，最近因園區內的梅花、櫻花已開完，杜鵑花則是預計3月中旬盛開，花期約1個月，目前園區為賞花空檔。

郭耀程表示，今天天氣冷、又飄雨，入園車輛並不多，截至下午2點累計1020輛車入園，已出園788輛、仍在園內232輛，未達900輛管制數，所以沒有啟動總量管制，初估同時入園車輛僅約100輛。

郭耀程提醒，民眾駕車出園時務必先繳入園費，若忘記繳費，也可於管制站備妥悠遊卡、一卡通直接繳費出園。

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