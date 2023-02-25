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    刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡...... 桃市「非犬貓特殊寵物」3/8領養

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    2023/02/25 15:22

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養，動保處長王得吉表示，領養資格除須設籍桃園市並年滿18歲，也要求擁有飼養特殊寵物的能力。

    王得吉表示，寵物飼養以犬貓為大宗，但也會有少數非犬貓寵物，因民眾棄養或走失轉由動保處收容，若經公告後仍無飼主領回，即以不定期辦理領養活動方式，讓這些非犬貓寵物也能有完善的照養生活環境，本次活動預計3月8日上午10點，於動保處（桃園市桃園區縣府路57號）舉辦。

    他強調，有意領養的民眾除需設籍桃園市並年滿18歲，也會要求擁有飼養特殊寵物的能力，領養成功者必須參加1小時生命教育課程，課程內容包括如何飼養及照護特殊寵物，像是飼料、飲水、環境與衛生管理及異常狀況的注意事項等，也呼籲民眾在飼養或領養前，都應謹慎評估自身能力和住家環境，「懂牠再養牠，終養不棄養」。

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

    桃市府動物保護處將於3月8日舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，包括雷克斯兔、道奇兔、刺蝟、球蟒、守宮、鸚鵡、倉鼠等12隻動物開放領養。（桃市府動保處提供）

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