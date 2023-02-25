醫師讚護理師小三似「田中寧寧」 空姐元配心碎提告求償

醫師讚小三似女優田中寧寧，空姐元配心碎提告求償，桃園地院判決張男須賠償妻子40萬元，護理師則免賠。（記者鄭淑婷攝）

2023/02/25 14:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕張姓小兒科醫師學生時期常在PTT論壇發文而出名，畢業之後於桃園一間醫院任職，卻被擔任空服員的妻子控訴外遇同醫院護理師，並對2人提告求償120萬元，桃園地院近日判決張男須賠償妻子40萬元，因無證據證明護理師知道張男已婚，判決她免賠。

張男與妻子從學生時期就認識，後於2015年底結婚並育有孩子，張妻控訴，張男就讀醫學院時常在網路與人開戰，最後半年學業差點被當掉，自己畢業後考上空服員，還替張男一次繳清2年房租，豈料張男卻在醫院任職後，不顧夫妻多年情誼，外遇同醫院護理師，她還握有2人在中壢某電影院內、外相互摟抱及依靠的照片；張男甚至在PTT論壇大讚小三神似成人片女優田中寧寧。

張男辯稱，與護理師僅是一般社交關係中的肢體接觸，縱認妻子配偶權有受到侵害，但2人婚姻早有破綻，侵害程度尚屬輕微；護理師則說，與張男交往之初並不知他已婚，知道後旋即分手。

法官認為，從張妻提出的照片等證據，足見張男與護理師互動親暱，護理師也稱與張男有短暫交往及同居，勘認2人確實以情侶關係相待，張男既是已婚身分，此舉已侵害妻子配偶權；至於張妻雖提出張男PTT發文「自私如她，希望我離婚」以及張妻多次帶孩子到醫院探視為證，認為護理師應知張男婚姻狀況，但張男文中所指的「她」無法直接連結護理師，且護理師與張男分屬不同部門，對張妻攜子探視未必知情，護理師另曾詢問張男單身與否，張男曾傳配偶欄空白的身分證，尚無證據認定護理師知情，審酌雙方身分、經濟等理由判決張男須賠償妻子40萬元，護理師則免賠。

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