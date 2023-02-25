交長視察桃機通關要拚600萬人次觀光客 擬4月中發5千消費金

為衝刺今年觀光旅客600萬人次目標，交通部長王國材（左）25日視察桃園機場觀光局旅客服務櫃台，並與機場公司董事長林國顯（右）、吉祥物「喔熊組長」等合影。（記者劉信德攝）

2023/02/25 14:39

〔記者劉信德／桃園機場報導〕交通部長王國材在228連續假期第一天前往桃園國際機場視察旅客通關作業及疏運情形，並關心在桃園機場一、二航廈入境大廳觀光局旅客服務中心提供的兌換抽獎券活動，讓來台自由行旅客有機會抽到5000元觀光消費金（電子票證或旅宿折價券），吸引自由行旅客在台灣消費，帶動經濟效益，為今年觀光旅客600萬人次目標做好準備。

王國材表示自由行有機會拿到5000元的消費金，可能是5000元的電子票證，有可能是旅宿的折價券，入境旅客來抽籤就有機會抽中消費金，這一個方案會在特別條例通過後就開始，所以可能在4月中開始實施。

王部長在機場公司董事長林國顯、觀光局長張錫聰、移民署大隊長陳建成、關務署關務長陳世鋒等人陪同下，首先前往第二航廈入境區非洲豬瘟手提行李檢查站與發燒篩檢站，除慰勉現場工作同仁辛勞外，也詳加檢視各項檢查程序，確保旅客、行李均符合檢疫規定，隨後前往證照查驗區與海關查驗區視察，聽取近年旅客使用自動通關情形與未來升級計畫，以及通關尖峰時段的應處作為。

另桃園國際機場將於明（26）日開航滿44週年，機場公司特別安排了可愛的兔裝人偶於第二航廈入境大廳發送紀念巧克力，現場剛好有自加拿大抵台的外籍旅客，部長也致贈桃園機場44週年巧克力，歡迎他們來台灣玩，一同領略台灣壯闊的自然景觀與溫暖的人文風情。

交通部長王國材今（25）（左二）日至桃園機場視察入境旅客通關檢查執行作業情形，並慰勞第一線同仁。（記者劉信德攝）

交通部長王國材今（25）日至桃園機場視察入境旅客通關作業，並於第二航廈入境大廳發送紀念巧克力予入境旅客，歡迎來台觀光旅遊。（記者劉信德攝）

交通部長王國材開心地與來自加拿大的外籍旅客合影，歡迎蒞臨台灣觀光。（記者劉信德攝）

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