228連假國道警設機動服務站 大、小「紅斑馬」引小朋友搶拍

國道警方在中壢休息區設置「機動服務站」，大、小紅斑馬（國道警車）吸引小朋友合照留影。（國道公路警察局第一公路警察大隊提供）

2023/02/25 14:22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕因應228連假期間交通流量大，國道公路警察局在中壢、泰安、新營、清水及蘇澳等服務區設有「機動服務站」，其中國道第一公路警察大隊在中壢服務區設置的機動服務站還有擺設可愛的小「紅斑馬」（國道警車）電動車，吸引不少家長帶小孩合照留念。

國道第一大隊指出，服務站可受理報案、急難救助、事故處理、交通安全及犯罪預防宣導，並提供228連假交通疏導措施摺頁等服務，呼籲有需求民眾可多加利用。

「國道車速又快，因此需要特別注意交通安全！」國道警方提醒駕駛，開車上路前務必做好車輛維護，包括檢查引擎、輪胎、煞車等系統，如有問題應先進行維修保養，確保行車安全；行駛中若發現車輛有異，一定要先停靠路肩或避車彎，勿停在車道上，才能避免危險發生。

國道警方表示，高速公路較一般道路危險，為了避免二次事故造成嚴重傷亡，連假期間用路人若於國道上發生車損輕微，車輛還能行駛且無人傷亡的事故，呼籲輕微事故當事人盡速拍照蒐證，並將車輛移置到安全處所，掌握人沒事、快拍照、速移車等原則處理，避免二次事故，也能降低後方車流回堵。

國道警方說明，輕微事故發生後，民眾除可自行拍照蒐證，也可直接到國道的各分隊報案，員警仍會製作交通事故筆錄、蒐證各車損照片資料成案，日後保險公司有理賠需求即可查詢，不會影響保險理賠。

國道警方在中壢休息區設置「機動服務站」，小紅斑馬（國道警車）吸引小朋友合照留影。（國道公路警察局第一公路警察大隊提供）

國道警方在中壢休息區設置「機動服務站」，小紅斑馬（國道警車）吸引小朋友合照留影。（國道公路警察局第一公路警察大隊提供）

國道警方在中壢休息區設置「機動服務站」，向民眾進行犯罪預防宣導。（國道公路警察局第一公路警察大隊提供）

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