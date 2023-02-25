1200元月票中央不補助機捷 張善政：會跟交通部繼續爭取

行政院拍板通過「中央促進公共運輸使用方案」，將推出1200元北北基桃交通月票，但未補助機場捷運；桃園市長張善政今受訪指出，會努力跟交通部爭取拉高中央補助金額。（記者魏瑾筠攝）

2023/02/25 13:36

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕行政院拍板通過「中央促進公共運輸使用方案」，將推出1200元北北基桃交通月票，但未補助機場捷運；桃園市長張善政今受訪指出，機捷橫跨北北桃3個城市，屬性應歸類為國道客運或台鐵等中央交通運具，他強調，會努力跟交通部爭取拉高中央補助金額。

張善政今出席赴桃園市龍潭區三和青創基地出席「2023戀戀魯冰花」三和展區亮點記者會後，接受媒體訪問，針對媒體詢問，行政院通過北北基桃1200元交通月票方案，直轄市需自負50％，中央補助又不含機捷。張善政對此強調，會跟交通部繼續爭取（補助）。

他補充，交通部的認定是若是中央運具補助的金額就很高，桃園市政府對此認為機捷屬性橫跨台北市、新北市與桃園市3個城市，屬性上應歸類像國道客運或台鐵這種中央運具，他強調，中央補助金額應該要拉高，（市府）會努力爭取。

至於民進黨批評國民黨收割，張善政認為，這點不必多去爭論、辯解，呼籲大家稍微查一下新聞報導就非常清楚，最早的倡議是誰提出來的。張善政強調，自己比較關心，這件事能夠順利趕快推上路，讓桃園市民趕快享受到這項福利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法