桃園會展中心停車位 恐不足 張善政呼籲：養成搭公共運輸習慣

桃園會展中心建築物外觀以《桃花源記》忽逢桃花林為設計構思，營造桃花及日光交互作用產生的光影律動。（記者魏瑾筠攝）

2023/02/24 20:46

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府提供土地、經濟部斥資逾46億元興建的桃園會展中心，設有9間會議室、1間多功能集會中心，可容納5300人，不過汽車停車格只有700席，引發停車空間不足疑慮。桃園市長張善政今天視察統包工程基地、關切工程進度，他說，會展中心興建在機場、高鐵桃園站等大眾運輸周邊，呼籲民眾盡量搭乘公共運輸，不然再多車位也不夠。

新建工程處長曾清祥簡報指出，地上7層及地下1層的桃園會展中心分為展覽棟及會議棟，展覽棟約有600個攤位空間及商場區，提供約600席汽車格及600席機車格；會議棟的部分設置2000人、800人會議室各1間，250人會議室2間、100人會議室5間及1600人多功能集會中心1間。

張善政致詞時不諱言，桃園作為國門之都，過去卻因為沒有大型會議、展覽中心，導致國際旅客下飛機後，只能到台北市或是中南部，很高興這個大型建設會在今年內完成，其中展覽棟預計3月落成、會議棟則是預計9月完成，未來會爭取國際會議在此舉辦。

張善政有信心保證，未來兩棟建築物會成為桃園地標，所在地青埔地區也會變成桃園非常亮眼的地區。值得一提的是，張善政預告，展覽棟將在今年8月舉辦的世界客家博覽會「初試啼聲」，作為世客博台灣館展館，展出台灣非常有特色的客家文化。

針對外界關心會展中心停車空間不足，張善政認為，大型展覽中心或是會議中心，都是要依靠公共運輸，這也是為什麼當初設址是在桃園機場捷運A19桃園體育園區站旁邊，距離機捷A18高鐵桃園站也只要一站。他直言，青埔平常就容易塞車，若有大型活動，交通更是雪上加霜。

他允諾，將優化青埔地區、會展中心周邊的公共運輸，盡量降低民眾開車需求，呼籲民眾盡量以搭乘公共運輸為主，否則若有大型活動舉行車位再多也不夠，市府也會在機場、高鐵站提供接駁服務。

桃園市長張善政有信心，桃園會展中心興建完成後會成為桃園地標，所在地青埔地區也會變成桃園非常亮眼的地區。（記者魏瑾筠攝）

桃園市長張善政（前穿白色外套者）等人視察桃園會展中心進度。（記者魏瑾筠攝）

由桃園市政府提供土地、經濟部斥資逾46億元興建的桃園會展中心，設有9間會議室、1間多功能集會中心可容納5300人。（記者魏瑾筠攝）

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