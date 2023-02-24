中庄吊橋夯 桃市建議多騎YouBike、免塞車

中庄吊橋於元月20日啟用後，成為大溪熱門景點。（圖由水務局提供）

2023/02/24 16:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕中庄吊橋於元月20日啟用，由於吊橋串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地等景點，目前成為大溪熱門景點，水務局長劉振宇多利用周邊YouBike站，如右岸月湖路第一停車場及左岸大溪河濱公園等，讓民眾騎單車儘享水岸美景。

水務局也建議開車的民眾，可前往月湖路第二停車場及多功能運動公園周邊停車場，左岸也有兩處可作為停車空間。

行車路線規劃如下

國道車輛：下國道三號大溪交流道，連接員林路及介壽路，介壽路下坡（崎頂）後過三元一街路口紅綠燈左轉直行大鶯路，車行約三公里於大鶯路536巷右轉進入；另介壽路下坡（崎頂），經過武嶺橋左轉進入月湖路，經由聯絡道路進入月眉人工濕地及山豬湖生態園區。

另由省道台三線到武嶺橋頭右轉進入月湖路，經由聯絡道路進入月眉人工濕地及山豬湖生態園區；或過武嶺橋右轉大鶯路至536巷右轉。

劉振宇說，中庄吊橋總長419公尺，目前為全國最長懸索式吊橋，民眾可漫步橋上欣賞中庄調整池壯闊水景與大漢溪河階的地質景觀，為大漢溪重要的景點，打造環狀旅遊帶與水岸自行車低碳旅遊新趨勢，營造低碳、永續、循環的觀光風氣。

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