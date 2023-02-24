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    首頁　>　桃園市

    為節能機捷關閉電扶梯害旅客抬行李挨轟 桃捷公司急開放

    桃園機場捷運A18桃園高鐵站等站的電扶梯已恢復全日開啟。（記者周敏鴻攝）

    桃園機場捷運A18桃園高鐵站等站的電扶梯已恢復全日開啟。（記者周敏鴻攝）

    2023/02/24 12:14

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕有網友1月20日在桃園機場捷運A18高鐵桃園站，目睹韓國人一家4口因電扶梯關閉而得賣力抬著行李走樓梯下樓，網友PO文感嘆「覺得很羞恥」引起熱議，桃園大眾捷運股份有限公司今天緊急公告：「旅運量大的車站，恢復電扶梯全日開啟；旅運量較低的車站，則維持尖峰時刻開啟，其餘時間節能關閉。」

    網友PO文直批：「機捷A18站是多少機場旅客轉乘高鐵的重要轉運點，卻因為節能而關閉電扶梯，機捷公司根本毫無營運判斷能力，是拖累台灣旅行品質的兇手之一。」引起其他網友公憤：「不止A18，很多站都在節能，而且樓梯又高又陡，都沒有考慮到老人小孩」、「太白癡了！那些拿著大行李箱的旅客怎麼辦？」

    桃捷公司人員回應，離峰時刻的節能措施是自武漢肺炎疫情發生以後才推動，自去年10月間邊境開放後，桃捷公司持續觀察旅運量進行節能措施的滾動式檢討，為兼顧服務乘客、響應中央推動的節能政策，23日晚間起，旅運量大的車站將全日開起電扶梯，包括A1、A2、A3、A4、A7、A8、A9、A12、A13、A18、A21等11站，其餘旅運量較低的車站則維持尖峰時刻開啟、其餘時間關閉電扶梯。

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