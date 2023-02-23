桃園市這3里發送「好孕蛋」 他加碼長者生日送蛋

桃園市八德區大勇里長劉信通送給里民的雞蛋。（記者李容萍攝）

2023/02/23 20:55

〔記者李容萍／桃園報導〕受到寒流、春節後母雞換羽等影響，全國蛋產量供不應求讓雞蛋價格水漲船高，桃園市八德區大勇里長劉信通的辦公處卻經常堆滿一箱箱雞蛋，這些雞蛋都是要送給里內老人祝壽和孕婦補充營養使用，受到他的影響，中壢區普強里長江長榮、八德區興仁里長簡玉芳分別從去年初和今年初加入發送「好孕蛋」行列。

八德區大勇里現有里民逾5000人，65歲以上長者約500人，已是8連霸里長的劉信通，是2013年開始先送雞蛋給里內65歲長者、生日那個月登門送上雞蛋1箱及麵線，2017年起再加碼送給里內懷孕的媽媽、每月1箱送到生產滿月為止，只要憑媽媽手冊向里辦公處登記即可（夫妻一方有設籍該里即可），累計「好孕蛋」送出約200人。

劉信估算每月購買雞蛋的支出約1萬元，主要是里內資源回收盈餘，不夠他再自掏腰包，因與蛋農有長期合作，加上買來的雞蛋是用來做好事，對方蛋農也很支持，因此所購雞蛋的蛋價幾乎沒漲。

也是7連霸里長的江長榮，前年8月喜當「新手阿公」，有感於少子化問題，為鼓勵里內年輕人生小孩，去年初開始跟進送「好孕蛋」，也利用資源回收盈餘加自掏腰包，每個月送給里內孕婦1箱免費雞蛋，至今已有28位孕婦申請，一方面鼓勵里民多做資源回收，另一方面鼓勵生育，一舉兩得。

簡玉芳也說，今年初開始發送「好孕蛋」，累計發送9名，包括一對雙胞胎送上雙份「好孕蛋」。

桃園市八德區大勇里長劉信通服務處經常堆滿一箱箱的雞蛋。（記者李容萍攝）

你生日我送蛋！桃園市八德區大勇里長劉信通（右）送雞蛋和麵線給里內老人。（記者李容萍攝）

你生日我送蛋！桃園市八德區大勇里長劉信通送雞蛋和麵線給里內老人。（記者李容萍攝）

桃園市八德區大勇里長劉信通服務處經常堆滿一箱箱的雞蛋。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區普強里長江長榮（左）親送雞蛋（好孕蛋）到家戶。（江長榮提供）

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