石門水庫蓄水率跌破8成 北水局：可安穩度過枯水期

石門水庫蓄水率今年首度跌破8成，北水局評估可安穩度過枯水期。（記者李容萍攝）

2023/02/23 20:32

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫2月1日起供灌一期稻作，集水區近期降雨也較少，滿水位245公尺的大壩水位今年首度下降到240公尺以下、蓄水率跌破8成，截至今晚7點，大壩水位239.86公尺，蓄水量1億6301萬噸，蓄水率79.42％，不過，水利署北區水資源局評估水情無虞，依然可以安穩度過枯水期。

北水局副局長郭耀程說，今年1月還是滿庫的石門水庫，近日水位下降比較明顯，主要是因一期稻作從2月1日供灌，預計3月中旬結束，北水局與農田水利署石門、桃園管理處已採節水灌溉及埤塘水源運用供水，減少水庫出水。

郭耀程說，北水局透過日日監看及跨區水源調度（新店溪支援量已達每日81.4萬噸），控管民生、產業出水量在每日116萬噸以下，目前蓄水量仍較近5年平均蓄水量高約1550萬噸，供水尚稱穩定；北水局也透過台水公司進行產業自主節水，呼籲民眾一起節約用水，以利銜接颱風季，讓水庫安穩度過今年枯水期。

另外，隨著水位下降，水庫限定版的藍色公路，全長303公尺新溪口吊橋遊湖路線暫時無法穿越，現階段遊客到石門水庫搭遊艇，只能往返大壩、阿姆坪碼頭、龍珠灣和薑母島。

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