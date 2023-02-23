最髒海岸線仍是「它」！海廢快篩複查 雲桃苗垃圾不減反增

雲林縣麥寮鄉海岸可見飲料寶特瓶等一次性塑膠垃圾。（荒野保護協會提供）

2023/02/23 19:49

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣四面環海，但美麗的海岸線卻堆滿垃圾。荒野保護協會2018年執行全台首次海岸線廢棄物快篩調查，發現過半的海廢集中在全台10％海岸線上，引發關注。這次複查海廢熱點，對比之前的數據，多數海岸段垃圾量都有明顯減少，不過，雲林縣麥寮鄉、桃園市觀音區及苗栗縣通霄鎮的海廢數量卻不減反增。

荒野保護協會與綠色和平於2018年到2019年合作執行首次全台海岸線廢棄物快篩調查，發現14個髒亂海岸段，大致分布於東北角瑞芳區及西南嘉義、台南、雲林、彰化等地，而且56％海廢集中於全台10％海岸線上，海廢量相當驚人。調查結果引起政府關注，催生出「向海致敬」政策。

荒野保護協會專員徐筱珺說，隨著疫情趨緩、淨灘人數回復以往水平，荒野去年展開海廢快篩熱點複查行動，選擇第一次海廢快篩數據中最髒亂的海岸段，包括新北市瑞芳區、彰化縣大城鄉、台南市安南區等14個地點，重點檢視這3年之間廢棄物的數量與變化。而海廢熱點快篩複查行動結果顯示，最髒的前5名測點分別為新北市瑞芳區、雲林縣麥寮鄉、桃園市觀音區、苗栗縣通霄鎮、彰化縣線西鄉。

徐筱珺指出，新北市瑞芳區依然是全台最髒的海岸線，但和2018年的數據相比，垃圾量以90L黑色大垃圾袋換算，垃圾平均袋數從144.8袋降到119.5袋；其他海岸段的海廢量也都有明顯減少，如之前排名第二髒的彰化縣大城鄉海岸，垃圾量從73.3袋減低到34袋。

但值得一提的是，仍有3個調查點位的廢棄物數量不減反增。分別位於雲林縣麥寮鄉、桃園市觀音區、苗栗縣通霄鎮。其中，雲林縣麥寮鄉海岸線的垃圾平均袋數，從62.5袋增加到71.25袋，約增加8.75袋最多。徐筱珺認為，海廢數量增加除了人為因素，也有可能是受到天氣、洋流影響，希望公部門加強海岸線清理。

另外，海廢種類仍以一次性塑膠廢棄物、漁業廢棄物的數量佔最多，與3年前並無太大變化。徐筱珺提及，有些靠近港口的海岸段常可見到國外塑膠瓶罐，研判有可能是船隻進港時隨意丟棄船上的廢棄物，政府應持續制定相關政策，也呼籲大眾做好資源回收、日常減塑工作，還給海岸乾淨的容貌。

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