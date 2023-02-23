護理師甄選被疑「圖利特定人士」 桃市衛生局回應了

桃市府衛生局被控今年度護理師徵選期程超短，不僅公告徵才簡章4天就截止、考試資格公告時間只有6天，面試、口試還塞在同一天完成，考完隔天就放榜「效率超高」。（擷取自臉書）

2023/02/23 16:47

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〔記者鄭淑婷／桃園報導〕網紅「四叉貓」劉宇今在臉書爆料接獲基層護理人員反映，桃市府衛生局今年度護理師甄選疑有「圖利特定人士」之嫌，衛生局下午發布新聞稿回應，強調徵補期程未違背相關人事法令，錄取人員均是依業務需求做出的整體量，絕無外界所指情事。

「四叉貓」爆料，今年度護理師甄選期程超短，不僅公告徵才簡章4天就截止、考試資格公告時間只有6天，面試、口試還塞在同一天完成，且考完隔天就放榜「效率超高」，另甄選上的護理師之中，有2位剛好是來自敏盛綜合醫院，由於新任局長劉宜廉先前擔任敏盛綜合醫院院長，這種巧合不免讓人有「圖利特定人士」的聯想。

衛生局指出，今年度護理師甄選自1月19日至2月3日，於人事行政總處事求人機關徵才系統、市府及衛生局網站公告徵才，相關資訊在公告期間都見諸於徵才系統，公告期達16天，並無所謂的「4天就截止」；而相關職缺主要是今年爭取設置的新增職缺，考量各衛生所反映人力缺乏，在甄補期程不違背相關人事法制規定下，儘速甄補第一線基層人力，以提供市民更完善的服務。

衛生局強調，由於報考人員來自全國各地，基於體卹各護理人員的辛勞及避免舟車勞頓，因此規劃筆試及面試均在1天內辦理完成，此項調整也清楚敘明在簡章當中。

此次錄取人員來自各地醫院或公衛體系，學經歷均是衛生局依衛生所業務推動需求做出整體考量，絕無外界所指的情事，盼外界尊重衛生服務之專業，勿因網路言論形成寒蟬效應，導致優秀醫療人員不願投身公衛體系服務。

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