舒壓館小姐私約聊天 老同學被店家控「白嫖」遭痛毆逼簽本票

桃園市中壢區1家按摩舒壓館因小姐私約游姓國中同學見面，吳姓負責人藉端指控白嫖，率眾圍毆游男並亮刀恫嚇逼簽本票，吳男與該店店長、員工4人被桃園地檢署依強盜罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2023/02/23 16:15

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市中壢區一家按摩舒壓館48歲吳姓負責人，因旗下葉姓小姐上班時間私下與國中同學游姓男子約會，將游男約到店內藉端「叫小姐不付錢」，夥同張姓店長和徐姓、郭姓2名員工涉嫌痛毆葉男，亮刀逼簽14萬元本票才放人，警方獲報查獲吳男等人送辦；桃園地方檢察署偵辦後今依結夥3人以上強盜罪嫌將吳男4人提起公訴。

檢警調查，吳男前年6月間獲悉自家小姐葉女前往汽車旅館私會游男，即帶領張男等人前往旅館找到葉女，游男雖早一步離去，但將手機遺留在房間，吳之後透過他人告知游男到舒壓館取回手機。

游男到舒壓館取手機時，卻遭吳男藉端指稱「叫小姐不付錢」，要求支付14萬元當作賠償，游男不從對方大開獅口，遭到吳男等人以徒手、球棒痛毆一頓，吳男等人還拿出開山刀及鎮暴槍揮舞，恫嚇「下次就拿真槍」、「會去找你家人」等語，游男不得已而簽下14萬元本票獲釋。

游男不甘遭逼簽本票，數日後率眾前往報復，警方到場處理，查出游男遭圍毆逼簽本票案情，調查後將吳男等人送辦。

檢察官偵辦時，吳男等人否認犯行，辯稱游男欠錢而自願簽本票；檢方調查認為，游男視為取遺失手機前往舒壓館，卻遭包圍攻擊恐嚇，已達不可抗拒程度才簽下本票脫身，因此依強盜罪嫌起訴吳男等4人。

檢警指出，該舒壓館吳姓負責人可謂劣跡不斷，前年5間也曾以旗下小姐遭性侵、欠債不還等名義，率眾毆打客人及旗下小姐，分別逼簽200萬元及20萬元本票，經桃園地院審理，今年1月依攜帶兇器強盜罪將吳男分別判處7年10月、7年4月徒刑；吳男另因媒介未成年少女坐檯陪酒，被法院依5次媒介少年坐檯陪酒罪各判處4月徒刑，得易科罰金。

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