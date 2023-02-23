觀看飆車被攔查卻衝撞員警逃逸 他辯稱視線死角被打臉

桃園市詹姓男子觀看飆車被警方攔查，卻衝撞員警加速逃逸，落網後被依妨害公務罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2023/02/23 15:34

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市28歲詹姓男子去年4月間開車至新屋區高鐵南路附近觀看他人飆車，桃園市警局楊梅分局員警據報派員到場取締，員警示意詹男下車受檢，詹男為逃離現場駕車衝撞，導致前方員警倒地受傷；詹到案後辯稱因視線死角沒看到員警，也不知道撞到員警，桃園地檢署檢察官認為詹的說法是卸責之詞，依妨害公務罪嫌將他提起公訴。

檢警調查，詹男於去年4月間24日凌晨駕車經過新屋區高鐵南路、快速路口處附近觀看他人飆車競速，楊梅警分局獲報當地路口遭封路進行飆車競速活動，派員到場取締，何姓警員到場發現詹男在路口看熱鬧、示意攔查，但詹男卻猛催油門企圖逃逸，何員拍打詹男引擎蓋，喝令對方下車受檢，詹男仍加速衝撞何員倒地，旋即加速逃逸；警方事後緝捕詹男到案，依妨害公務、傷害罪嫌移送桃檢偵辦。

檢察官訊問時，詹男辯稱當時因看到很多改裝車競速而好奇停車觀看，看到員警取締，他自知違停在路旁因此要開車離去，但因視線死角沒看到有警員在車子前方，也不知道撞到警察；警方則提供現場照片、密錄器影像佐證，打臉詹男說詞。檢察官認為詹男說法為卸責之詞，偵結依妨害公務罪嫌將詹起訴；傷害部分，因何員已撤告，另以不起訴處分。

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