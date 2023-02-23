為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    觀看飆車被攔查卻衝撞員警逃逸 他辯稱視線死角被打臉

    桃園市詹姓男子觀看飆車被警方攔查，卻衝撞員警加速逃逸，落網後被依妨害公務罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市詹姓男子觀看飆車被警方攔查，卻衝撞員警加速逃逸，落網後被依妨害公務罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    2023/02/23 15:34

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市28歲詹姓男子去年4月間開車至新屋區高鐵南路附近觀看他人飆車，桃園市警局楊梅分局員警據報派員到場取締，員警示意詹男下車受檢，詹男為逃離現場駕車衝撞，導致前方員警倒地受傷；詹到案後辯稱因視線死角沒看到員警，也不知道撞到員警，桃園地檢署檢察官認為詹的說法是卸責之詞，依妨害公務罪嫌將他提起公訴。

    檢警調查，詹男於去年4月間24日凌晨駕車經過新屋區高鐵南路、快速路口處附近觀看他人飆車競速，楊梅警分局獲報當地路口遭封路進行飆車競速活動，派員到場取締，何姓警員到場發現詹男在路口看熱鬧、示意攔查，但詹男卻猛催油門企圖逃逸，何員拍打詹男引擎蓋，喝令對方下車受檢，詹男仍加速衝撞何員倒地，旋即加速逃逸；警方事後緝捕詹男到案，依妨害公務、傷害罪嫌移送桃檢偵辦。

    檢察官訊問時，詹男辯稱當時因看到很多改裝車競速而好奇停車觀看，看到員警取締，他自知違停在路旁因此要開車離去，但因視線死角沒看到有警員在車子前方，也不知道撞到警察；警方則提供現場照片、密錄器影像佐證，打臉詹男說詞。檢察官認為詹男說法為卸責之詞，偵結依妨害公務罪嫌將詹起訴；傷害部分，因何員已撤告，另以不起訴處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    感情糾紛竟帶人圍毆 基隆驚見屁孩球棒隊出擊
    2023/02/22 10:17

    感情糾紛竟帶人圍毆 基隆驚見屁孩球棒隊出擊
    同居23年不堪挨罵 女子持碎玻璃「割喉」男友
    2022/12/22 13:51

    同居23年不堪挨罵 女子持碎玻璃「割喉」男友

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    鐵鎚敲腳趾、針縫14歲少年嘴唇 恐怖父親起訴
    2022/07/17 11:39

    鐵鎚敲腳趾、針縫14歲少年嘴唇 恐怖父親起訴
    台聯、愛國同心會爆衝突 檢依傷害罪起訴多人
    2017/06/23 18:38

    台聯、愛國同心會爆衝突 檢依傷害罪起訴多人
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播