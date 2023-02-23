桃園東興國中徒步募款做愛心 逾21萬善款全數捐出

為替財團法人心路基金會照顧的慢飛天使（遲緩兒）募款，桃園市立東興國中近70名師生及健走團隊於上月28日至本月1日進行公益健走活動。（桃園市立東興國中提供）

2023/02/23 00:18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為替財團法人心路基金會照顧的慢飛天使募款，桃園市立東興國中自2019年暑假起，融合學校閱讀走讀本位課程進行為愛百里健走活動，每走1公里便向企業募款30元，活動舉辦4年捐出逾72萬元。校長林棋文表示，透過此活動讓學生了解不需要有錢才能幫忙做善事，只要願意堅持走下去，就會有人因為學生的身體力行一起做公益。

東興國中近70名師生及健走團隊於上月28日至本月1日，進行「善興傳愛．百里健走」媽祖有情心路之旅公益活動，短短5天團隊徒步走訪苗栗、台中及彰化等三地媽祖信仰中心，募逾18萬元，加上有人加碼3萬元，逾21萬元今全數捐贈給心路基金會桃園分會，東興師生也與分會學生相見歡。

林棋文指出，活動首年帶學生從花蓮縣沿台九線走到台東縣，感受花東縱谷之美，募得逾15萬元；第2年從南投縣埔里鄉走到日月潭，欣賞中部美景，募得逾17萬餘元；第3年從桃園市龍潭區沿浪漫台三線，走到台中市豐原區后里鐵馬道，募得19萬餘元。

林棋文表示，去年活動受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響延到今年寒假舉辦，團隊從桃園市中壢仁海宮出發，走到彰化縣彰化南瑤宮，沿途停留16間宮廟，藉此讓學生了解媽祖信仰文化與台灣民俗的結合。

林棋文分享，每當有學生因體力不支差點放棄時，孩子們都會互相加油、打氣，他也曾向學生表示「如果累了就休息，不要硬撐沒關係」，但學生反過來拜託他希望能繼續走下去，不希望因為自己的放棄少募到錢，過程中也讓學生培養意志力。桃園市政府教育局專門委員林淑芬大讚學生用雙腳完成「遠征式學習」的互助冒險體驗之旅，以幫助遲緩兒，相當了不起。

學生因徒步做愛心，引發腳部酸痛，擦痠痛藥膏舒緩不適。（桃園市立東興國中提供）

桃園市東興國中師生從桃園市中壢仁海宮出發，五天內徒步走訪苗栗、台中及彰化等三地媽祖信仰中心募逾18萬元，加上有人加碼3萬元，共捐出超過21萬元。（桃園市立東興國中提供）

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