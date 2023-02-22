兒開車載母內線直接右轉 被貨櫃車撞飛

劉姓男子駕車搭載母親外出，行經台66線時，突然違規自內線右轉至台15線，以致遭同向行駛於外側直行的長榮貨櫃車撞上。（記者陳恩惠翻攝）

2023/02/22 16:50

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市觀音區今天上午11點多發生一輛原行駛於台66線內側車道的本田牌轎車，突然自內線直接右轉至台15線濱海路時，當場遭行駛於外側車道直行的長榮貨櫃車撞上，由於撞擊力道之大，小轎車飛越整個路口，直撞上中央分隔島才停下，車上男駕駛與女乘客一度受困車內，所幸救出後僅受有皮肉傷，至於肇事責任仍待桃市警大園交通分隊釐清。

119勤指中心今天上午11點16分據報，位於觀音區台66線與台15線交叉口發生汽車與貨櫃車事故，車內有人受困，立刻派出第三救災救難大隊觀音分隊，由小隊長莊智翔擔任指揮官，出動3輛消防車、2輛救護車共12名救難救護人員前往。

消防局表示，現場為貨櫃車跟小轎車發生車禍，本田牌汽車內有32歲劉姓男駕駛與62歲葉姓女乘客2名傷者，其中葉女受困車內，消防人員立即用破壞器材協助傷者脫困，交由救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置。

消防局說，劉男與受困的葉女為一對母子，所幸母子倆的意識皆清醒，但因劉男腰部疼痛、葉女肢體疼痛，協助脫困後均由觀音分隊救護車送聯新醫院進一步治療。

大園交通分隊長江政諺說明，劉男駕車搭載母親外出，行經觀音區台66線平面道路內側車道，至台15線路口處時，由於違規右轉，當場與外側車道直行的貨櫃車碰撞，劉男腰部受有輕傷，乘客葉姓母親一度受困車內，警消到場後立即協助將2名傷者送醫，雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。

劉姓男子駕車搭載母親外出，行經台66線時，突然違規自內線右轉至台15線，以致遭同向行駛於外側直行的長榮貨櫃車撞上，劉男腰部受傷，葉姓母親則一度受困車內，所幸皆意識清醒送醫。（記者陳恩惠翻攝）

劉姓男子駕車搭載母親外出，行經台66線時，突然違規自內線右轉至台15線，以致遭同向行駛於外側直行的長榮貨櫃車撞上，劉男腰部受傷，葉姓母親則一度受困車內，所幸皆意識清醒送醫。（記者陳恩惠翻攝）

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