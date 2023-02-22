老翁踢開警示三角錐跌入坑洞 平鎮公所稱預計今完成修復

桃園市平鎮區延平路二段前一處水溝蓋板因地磚塌陷出現凹洞，接連造成兩名路人跌落。（桃園市平鎮警分局提供）

2023/02/22 15:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市平鎮區延平路二段前一處水溝蓋板因地磚塌陷出現凹洞，接連造成2名路人跌落，其中一名老翁經過該處時，擅自用腳踢開警示用的三角錐而跌入坑洞，所幸並無大礙。桃園市平鎮區公所主任秘書余誌松表示，預計今天中午完成修復，造成路人傷害深感遺憾。

網路社群「＠社會事影音新聞」今天發出一段近50秒的影片，畫面顯示1日中午12點多，有名老翁步行經過平鎮區延平路二段366號前的人行道時，疑因地上擺放的三角錐擋住其行走路線，只見他用腳將三角錐踢開後，整個人隨及跌落深及腰部的坑洞，所幸老翁自行爬出脫困，並無大礙。

余誌松對此表示，該處下方為水溝，昨天中午接獲周邊社區主委通報水溝蓋板毀損，由主委先行放置三角錐並圈起黃色封鎖線警示，並由公所派工，預計今天中午完成修復，目前僅接獲1起跌落意外通報。

針對接獲通報卻未立即修復，造成路人跌落坑洞，余誌松強調，擺放三角錐就代表有危險因子存在，路人基於一時好奇或其他原因，將三角錐挪開而造成傷害，深感遺憾，若是在養護範圍內產生傷害公所會負責，但若是行為人做出的動作造成傷害，將會進行求償。

余誌松表示，後續會責成工程單位加強維護，也呼籲社區住戶若有發現潛在的危險因子可通報公所，將立即派工做後續處置，也會責成廠商做固定式或不易移動式的防護措施。

桃園市平鎮區延平路二段前一處水溝蓋板因地磚塌陷出現凹洞，接連造成兩名路人跌落。（桃園市平鎮警分局提供）

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