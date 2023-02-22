為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    老翁踢開警示三角錐跌入坑洞 平鎮公所稱預計今完成修復

    桃園市平鎮區延平路二段前一處水溝蓋板因地磚塌陷出現凹洞，接連造成兩名路人跌落。（桃園市平鎮警分局提供）

    桃園市平鎮區延平路二段前一處水溝蓋板因地磚塌陷出現凹洞，接連造成兩名路人跌落。（桃園市平鎮警分局提供）

    2023/02/22 15:23

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市平鎮區延平路二段前一處水溝蓋板因地磚塌陷出現凹洞，接連造成2名路人跌落，其中一名老翁經過該處時，擅自用腳踢開警示用的三角錐而跌入坑洞，所幸並無大礙。桃園市平鎮區公所主任秘書余誌松表示，預計今天中午完成修復，造成路人傷害深感遺憾。

    網路社群「＠社會事影音新聞」今天發出一段近50秒的影片，畫面顯示1日中午12點多，有名老翁步行經過平鎮區延平路二段366號前的人行道時，疑因地上擺放的三角錐擋住其行走路線，只見他用腳將三角錐踢開後，整個人隨及跌落深及腰部的坑洞，所幸老翁自行爬出脫困，並無大礙。

    余誌松對此表示，該處下方為水溝，昨天中午接獲周邊社區主委通報水溝蓋板毀損，由主委先行放置三角錐並圈起黃色封鎖線警示，並由公所派工，預計今天中午完成修復，目前僅接獲1起跌落意外通報。

    針對接獲通報卻未立即修復，造成路人跌落坑洞，余誌松強調，擺放三角錐就代表有危險因子存在，路人基於一時好奇或其他原因，將三角錐挪開而造成傷害，深感遺憾，若是在養護範圍內產生傷害公所會負責，但若是行為人做出的動作造成傷害，將會進行求償。

    余誌松表示，後續會責成工程單位加強維護，也呼籲社區住戶若有發現潛在的危險因子可通報公所，將立即派工做後續處置，也會責成廠商做固定式或不易移動式的防護措施。

    桃園市平鎮區延平路二段前一處水溝蓋板因地磚塌陷出現凹洞，接連造成兩名路人跌落。（桃園市平鎮警分局提供）

    桃園市平鎮區延平路二段前一處水溝蓋板因地磚塌陷出現凹洞，接連造成兩名路人跌落。（桃園市平鎮警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園騎士墜落14米深下水道施工井 送醫不治
    2023/02/16 17:26

    桃園騎士墜落14米深下水道施工井 送醫不治
    走前鎮復興三路注意！ 路面突現直徑30公分坑洞
    2022/12/28 20:01

    走前鎮復興三路注意！ 路面突現直徑30公分坑洞

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    高雄前金區工地施工釀道路塌陷 漏夜搶修完成
    2022/11/18 08:56

    高雄前金區工地施工釀道路塌陷 漏夜搶修完成
    老婦遛狗逛公園摔斷腿 怒告國賠被法官打兩次臉
    2022/10/28 09:56

    老婦遛狗逛公園摔斷腿 怒告國賠被法官打兩次臉

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播