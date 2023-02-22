桃園地院3千萬顯示器採購案 自家人洩密被判刑

桃園地方法院採購3千萬元顯示器爆發承辦員洩密給廠商圍標情事，楊姓承辦員被自家法官判刑。（記者余瑞仁攝）

2023/02/22 15:26

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地方法院2020年間進行180台86吋顯示器採購，底價3千萬元，院方資訊室楊姓操作員經辦採購案，卻向有意投標的陳廠商洩漏採購細節，讓陳男聯合4家公司假投標，以略低於底價15萬元得標，案情曝光發後楊男、陳男及陪標廠商共4人被檢方起訴；桃園地院審理後依洩密、妨害投標罪分別判處楊、陳8月及6月徒刑，緩刑2年，4家公司也被判處10至12萬元罰金。可上訴。

檢方調查，56歲楊男案發時擔任桃園地院資訊室操作員，2020年間經辦180台86吋顯示器採購案，卻在同年12月10日公開招標前，多次與有意參與投標的44歲陳男面商討論採購規格、商品規範，楊再以兩人討論內容作成採購規範，並在招標首日傳給陳男。

陳男為取得標案，與某上市科技公司副理鄭姓女子合謀，安排徐姓女子擔任負責人的2家公司，加上楊男實際經營的2家公司參加投標，並商妥其中3家是「陪榜」，且為確認沒有其他廠商投標，陳男開標前還傳訊楊男詢問，獲對方回訊確認「只有4家」。

開標結果由陳男公司以2995萬元得標，其餘3投標公司出價均略高於底價（3010萬元）；案經桃園地檢署接獲檢舉指揮廉政署偵辦，楊男、陳男、鄭女、徐女之間的相關傳送訊息都被查獲；法院審理後認為，楊男利用職務之便洩密，陳男等3人以詐術妨害投標，嚴重影響政府採購制度公正。

法官審酌，楊男等4人犯後坦承犯行、態度尚稱良好，審結依洩密罪判處楊男有期徒刑8月、支付公庫15萬元；另依妨害投標罪分別判處陳男、徐女、鄭女6月、3月及4月徒刑，各應支付公庫15萬、8萬、10萬元，均緩刑2年；4家公司也被依妨害投標罪分處罰金10至12萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法