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    首頁　>　桃園市

    拜拜要小心 桃園大園區百坪雜草遇祝融

    今天是農曆二月二日，土地公的生日，許多民眾一早焚香祭拜，桃市大園區大竹南路巷弄內，有百餘坪空地雜草，疑似因民眾燒金紙火苗不慎引燃，消防人員耗費近100分鐘才撲滅。（記者陳恩惠翻攝）

    今天是農曆二月二日，土地公的生日，許多民眾一早焚香祭拜，桃市大園區大竹南路巷弄內，有百餘坪空地雜草，疑似因民眾燒金紙火苗不慎引燃，消防人員耗費近100分鐘才撲滅。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/02/21 17:02

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕今天是農曆二月二日，是土地公生日「頭牙」，同時也是民俗上所謂「龍抬頭」日，許多民眾、企業商號備妥豐盛供品祭拜福德正神，同時補滿財庫祈求好運，桃園市大園區大竹南路巷弄內一處數百坪空地，今天上午9點多發生火警，在野外強風吹襲下，火勢蔓延迅速，且方向無法掌握，桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊耗費1小時餘，直到11點14分才將火勢撲滅，所幸無人傷亡。

    119勤指中心表示，上午9點41分接獲報案，位於大園區大竹南路664巷25弄內空地發生火警，三大隊大園分隊由小隊長邱彥彰擔任指揮官，出動2輛消防車共5名救難人員前往，發現因強勁的風勢助長火勢，許多雜草紛紛遭火舌吞滅，立刻呼叫支援，由分隊長葉昱麟率員馳援，總共出動9車22名救難人員，幸好周邊並無民宅，倒是鄰近不遠處有座疑似土地公廟，研判可能因焚香拜拜、燒金紙不慎引燃，火勢終於在11點14分撲滅，直到11點29分殘火處理完畢收隊。

    第三大隊長簡慈彥表示，「星星之火，可以燎原」，拜拜燒金紙時，應避免周邊擺放易燃物，並且在附近放置滅火器，同時注意通風措施，以預防起火，同時近來天乾物燥，也是山林雜草火警高峰期，風勢強勁，一不小心便易釀災。

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