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    首頁　>　桃園市

    男誤闖修車廠倉庫遭反鎖整夜 警調監視器救出虛弱的他

    60歲許姓男子（坐在椅子者）昨傍晚外出散步，意外誤闖車廠倉庫受困，直到上大夜班的妻子找不到人報警，大園分局潮音所警員黃柏霖、洪湘荃展開尋人任務，於今天上午10點找到虛弱的他。（記者陳恩惠翻攝）

    60歲許姓男子（坐在椅子者）昨傍晚外出散步，意外誤闖車廠倉庫受困，直到上大夜班的妻子找不到人報警，大園分局潮音所警員黃柏霖、洪湘荃展開尋人任務，於今天上午10點找到虛弱的他。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/02/21 15:44

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市大園區60歲許姓男子，昨天傍晚外出散步，誤闖一間修車廠的倉庫，被反鎖在裡面一整夜沒人發現，妻子今早下班返家遍尋不著丈夫，向桃市警大園分局潮音派出所求助，員警詢問附近鄰居並調閱監視器，循線於百公尺外找到被關在倉庫將近16個小時的許男，協助虛弱的他脫困返家。

    許妻表示，丈夫先前曾出車禍傷及腦部，導致他行動略為不便、記憶力也退化，有時不知為何出門，但通常過沒多久就會自己回家，這次丈夫消失整夜讓她非常擔心，幸好有員警積極協尋，才讓丈夫能夠平安返家，非常感謝警方的幫忙。

    大園分局表示，潮音派出所今天上午8點接獲婦人報案，指稱丈夫前一晚獨自外出散步卻未歸，她找遍住家附近，都沒有看到丈夫的身影，擔心發生意外，請警方幫忙協尋。

    警員黃柏霖、洪湘荃獲報後，依照許男的衣著特徵詢問附近鄰居，並以許男可能的行走方向，調閱相關監視器，發現他疑似往一間修車廠走去，距離其住家不到100公尺。員警前往查看時，隱約聽見一旁的倉庫內傳出聲響，開門進入驚見許男虛弱地坐在地上，員警趕緊將他帶返所休息，並提供飲食讓他補充體力。

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