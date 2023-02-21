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    吸毒膀胱只剩30毫升容量、開刀2次 日光應援咖啡車小主廚談戒癮故事

    日光主廚「小明」（右2）和學員們一起經營咖啡餐車，今在桃園地檢署響應反毒應援活動，提供特製披薩、手沖咖啡等。（記者余瑞仁攝）

    日光主廚「小明」（右2）和學員們一起經營咖啡餐車，今在桃園地檢署響應反毒應援活動，提供特製披薩、手沖咖啡等。（記者余瑞仁攝）

    2023/02/21 15:46

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署今天舉辦「反毒咖啡車應援活動」，邀請台灣日光全人發展協會個案分享戒癮故事，現場安排咖啡車應援；其中日光主廚「小明」吸毒曾經長達8年造成膀胱萎縮、人生一度陷入低谷，在日光的陪伴下成功戒癮，也完成大學學業，他分享自身戒毒故事，未來希望成為社工師，幫助更多染上毒癮的迷途少年。

    日光協會2013年由牧師陳健榮與妻子王慕婉創立，設址楊梅，收容安置18歲至60歲毒品前科更生人，提供生命教育、國英數及作文學科，以及西點烘焙、木工藝等職業訓練。

    34歲的小明（化名）與會分享說，因自己父母親是身障人士，哥哥也早就出外工作，16歲就加入宮廟陣頭，成天打架鬧事，從而接觸毒品，吸了8年K他命，正常人膀胱有500毫升容量，自己卻因吸毒讓膀胱萎縮到只剩30毫升，為此動了兩次手術。

    小明說，儘管醫生苦勸吸毒危害，「但走到停車場，還是忍不住拿出毒品吸食」，即使當兵也沒間斷，後來病情加重數度休克，自己也好幾次把毒品沖進馬桶，更向父母下跪發誓不再碰毒，卻仍無法戒斷；直到加入日光之家，他才慢慢學習與人相處、被愛、被接納，起初每天得跑上百次廁所，幸好在牧師、師母耐心陪伴下，花了2年時間完成戒毒療程，去年也從萬能科大餐飲系畢業，並擔任日光主廚，目前也已完成空中大學社工2年期專班，未來希望能以過來人身分，幫助更多迷途少年。

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    「小明」（左）年少時曾吸毒8年、人生陷入黑暗，在日光協會幫助下順利戒毒、成功完成大學餐飲科學業，未來希望成為社工師，幫助更多迷途少年。（記者余瑞仁攝）

    「小明」（左）年少時曾吸毒8年、人生陷入黑暗，在日光協會幫助下順利戒毒、成功完成大學餐飲科學業，未來希望成為社工師，幫助更多迷途少年。（記者余瑞仁攝）

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