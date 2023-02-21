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    首頁　>　桃園市

    正妹整復控「被侵犯感強烈」店師傅出面反駁子虛烏有

    被控的師傅出面澄清，強調療程都有妻子從旁協助，女子的指控是子虛烏有。（記者鄭淑婷翻攝）

    被控的師傅出面澄清，強調療程都有妻子從旁協助，女子的指控是子虛烏有。（記者鄭淑婷翻攝）

    2023/02/21 12:47

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕一名女子日前因腰痛到桃園市某國術館治療，她在臉書「爆料公社」控訴治療過程感覺遭到侵犯、不舒服，發文提醒「桃園這間整復建議大家不要去...尤其是女生」，不過，被指控的師傅也出面澄清絕無騷擾，當天都由妻子在旁協助，指控是子虛烏有；經查詢警方、桃市府衛生局，目前尚未接到當事人報案或投訴，衛生局表示，會到被指控的機構查核。

    當事人指控，整個治療過程都讓她不快，當天進診間的時候，櫃台阿姨先是說「今天來的是漂亮小姐」，師傅回「又不是我家的」，她基於禮貌只是笑笑沒多說，療程中師傅說了2、3次她的頭髮多像掃把，甚至還伸手來抓，她的感受已經沒有很好，療程結束要貼藥布，師傅直接把她的褲子拉一邊下來，還大聲跟櫃台阿姨說「阿唷，這個屁股可以生雙胞胎了」，連她都已經穿上外套了，還是一直把手伸過來，從外套底下摸腰跟臀。

    當事人指控，現場她男友有陪著她去，原本她沒多想，認為師傅可能想解釋清楚，可是詢問了幾個醫師朋友都告知這個狀況很變態，診療間也不讓男友進去，發文主要想提醒想去的女性好好思考一下。

    被控的師傅說，一般男性求助者，都是由他一對一來處理，但若是女性，會由他的妻子全程陪同且不會離開，如果需要解開內衣等衣物，一定會徵求當事人同意並由其妻子協助，他不會私自或未經同意就去碰觸或者去拉她的衣服，若是要拉下褲子貼藥膏，拉褲子也是由他妻子負責，再由他去貼，中間一定由其妻子隔著，以維護女性求助者的權益，完全不存在有任何騷擾，或有讓女性不舒服的感覺。

    師傅的妻子也強調，只要有女性求助者，她一定會在場協助，解內衣或衣服時一定都是趴著、不會正面，她也要澄清沒有騷擾當事人情事，當天她全程都有陪同，不會只有師傅跟當事人獨處，這是規定也是一定的流程，「除了要避免困擾、保護女性，也是保護店家自己」。

    師傅強調，該名女子的指控是子虛烏有，稍早他也在臉書上留言「我是被指控的店家，從未接到任何查證訊息，以上報導全非事實，本店保留法律追訴權」。

    女子指控到桃園市某國術館治療腰痛，過程卻感覺遭到侵犯、不舒服。（記者鄭淑婷翻攝）

    女子指控到桃園市某國術館治療腰痛，過程卻感覺遭到侵犯、不舒服。（記者鄭淑婷翻攝）

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