實戰化射擊要跑又要換動作 穩定呼吸為關鍵

國防部今年起全面推行「實戰化射擊」，參與此訓練的士官兵需要克服快速移動後的呼吸狀況，需要馬上靜下來，不然射擊時會不穩定、瞄不到靶。（記者廖振輝攝）

2023/02/21 12:52

〔記者涂鉅旻／桃園報導〕國防部今年起全面推行「實戰化射擊」，施訓官兵須於105秒內變換3種姿勢射擊36發步槍子彈，訓練環節則包含躍進、假子彈排除、掩蔽等。擔任安全軍官的陸軍二一砲砲五營副排長施延叡士官長表示，一開始參與此訓練時，需要克服快速移動後的呼吸狀況，需要馬上靜下來，不然射擊時會不穩定、瞄不到靶。

根據「實戰化射擊」流程，射手須先奔跑50公尺，繞過2個掩蔽物並抵達射擊線之後，射手須採臥姿、跪姿及立姿，於105秒內朝3種不同類型的靶發射36發子彈，中途還包含排除假子彈等環節，深具挑戰性。

施延叡表示，此射擊訓練須鍛煉強化上肢、下肢肌肉與心肺能力，上肢部分，會採伏地挺身，以及槓鈴及啞鈴進行背部肌群訓練，下肢會採深蹲等負重訓練強化，心肺則以短距離折返跑訓練。

他表示，一開始參與此訓練時，需要克服快速移動後的呼吸狀況，需要馬上靜下來，不然射擊時會不穩定、瞄不到靶。

陸軍步兵訓練指揮部教官張家華少校表示，「實戰化訓練」去年底完成全軍施行驗證、頒布準則，今年納入正式鑑測與訓練，參與實戰化訓練，須加強心肺能力等環節。而因應明年恢復徵集一年期義務役，師資自去年底驗證後開始培訓，各單位的師資尚有不足，人員都還在訓練當中。

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