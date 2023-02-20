泰女來台旅遊才下機卻哭了 大園警找回手機又讓她哭了

iPhone手機失而復得，讓35歲泰國籍女子PURASA哭了又哭，幸好大園分局三菓所員警調閱監視器，與計程車運將取得聯繫，順利找回PURASA的手機。（記者陳恩惠翻攝）

2023/02/20 23:32

〔記者陳恩惠／桃園報導〕35歲泰國籍女子PURASA昨（19日）晚搭機來台旅遊，入境後從機場搭乘計程車要到桃園市大園區住宿，下車走往旅店途中，卻發現手機意外留在計程車後座，一時慌張急得不知如何是好，竟在超商內哭了出來，桃市警大園分局三菓派出所接獲店員報案到場，調閱監視器迅速找到女子所搭的計程車，經聯繫司機後順利找回她的手機，讓PURASA又當場感動地落淚，大讚台灣警方高效率。

大園分局表示，三菓所昨晚7點接獲轄內某超商店員報案電話，表示有名外籍女子坐在店內大哭，似乎需要協助，請警方到場了解。巡佐李茂青、警員吳兆軒獲報前往關心，但女子僅會說簡單的英文，溝通上有困難，員警於是利用翻譯軟體試著與她對話。

經員警耐心溝通之下，得知女子從泰國獨自來台自由行，當晚才剛抵台，沒想到搭乘計程車要到旅店時，才發現手機遺落在車上，因為許多資料都在手機裡，加上她語言不通，不知該如何是好，感到心急如焚徬徨無助。

警方接著詢問PURASA大概下車的地點及時間，於是調閱周邊監視器，順利查到女子搭乘的計程車，經與司機聯繫總算找到她的手機。員警隨即載PURASA前往機場找司機取回手機，當她看見失而復得的手機竟又感動地當場落淚，頻頻向警方道謝，大讚台灣人民的熱心及人情味。

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